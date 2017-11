Acusan al actor Ed Westick de violación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Desde que Harvey Weinstein fue desenmascarado como violador y acosador sexual, son varios los rostros de Hollywood que han quedado en evidencia por compartir los malos hábitos sexuales del productor, quien actualmente está siendo investigado por sus delitos.



Uno de los más escandalosos fue el caso de Kevin Spacey, el actor de "House of Cards" fue acusado de tratar de sobrepasarse con dos niños de 14 años y varios trabajadores de la serie de Netflix.



A estos, se les suma ahora un nuevo rostro, el de Ed Westick. El actor de 30 años ganó reconocimiento internacional al interpretar a Chuck Bass en la serie televisiva adolescente "Gossip Girl", que se transmitió entre 2007 y 2012 alcanzando un total de 121 episodios.



Westick, a pesar de ser personaje de reparto, ganó protagonismo con el pasar de los capítulos. Hoy su nombre está en entredicho, luego de que una actriz lo acusara de violación. "Estuve saliendo brevemente con un productor que era amigo del actor Ed Westwick. Fue este productor quien me llevó a la casa de Ed donde lo conocí por primera vez. Quería irme cuando Ed sugirió 'todos deberíamos tener sexo'", narra la actriz estadounidense Kristina Cohen, quien actúa en la comedia televisiva "Ladies Like Us".



Cohen continúa su declaración dando detalles de lo ocurrido en 2014: "Dije que estaba cansada y quería irme, tratando de salir de lo que ya era una situación incómoda. Ed me sugirió una siesta en la habitación de invitados.



El productor dijo que nos quedamos sólo otros 20 minutos más para suavizar todo, y entonces podríamos irnos". "Así que fui y me quedé en el cuarto de invitados donde finalmente me quedé dormida. Me desperté abruptamente con Ed encima de mí y sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que se detuviera, pero era fuerte. Me peleé con él tan fuerte como pude, pero me agarró la cara en sus manos, diciéndome que quería tener sexo conmigo. Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, ya no podía moverme. Me sostuvo y me violó", dice el mensaje de Cohen.



Al final de la publicación dice que el productor con el que salía (al que no identifica con su nombre), aumentó la violencia de la situación al tildarla de ser la culpable de lo que había pasado, al mismo tiempo la amenazó con que si hablaba iba a arruinar su carrera actoral. Weestwick no ha publicado nada desde que la acusación se hiciera pública. Actualmente el actor está involucrado en dos proyectos televisivos "Snatch" y "White Gold".