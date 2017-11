Críticos excluyen a Disney de premios por disputa con diario

LOS ÁNGELES, California(AP )

Cuatro importantes asociaciones de críticos dijeron el martes que excluirán las películas de la Walt Disney Co. de las disputas por premios debido a su decisión de prohibir el acceso del periódico Los Angeles Times a sus preestrenos y a sus artistas.



Disney dijo la semana pasada que el Times pasó por alto los “criterios periodísticos fundamentales” en una serie de informes sobre la relación entre la ciudad de Anaheim y el parque de diversiones Disneylandia.



En un comunicado conjunto el martes por la mañana, la Asociación de Críticos de Los Ángeles, el Círculo de Críticos de Nueva York, la Sociedad de Críticos Cinematográficos de Boston y la Sociedad Nacional de Críticos de Cine dijeron que la decisión de Disney “debería ser de grave preocupación para quienes creen en la importancia de la prensa libre, incluidos los artistas”.



Dijeron que no se tendrán en cuenta las películas de Disney para los premios hasta que levante la veda al Times.



Un vocero de Disney no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.