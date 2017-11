Pelea Ninel con su ex en redes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El problema entre Ninel Conde y su ex pareja, Giovanni Medina, llegó este lunes a las redes sociales.



A través de varios mensajes en Twitter, Medina reclamó a la cantante que hable mal de las autoridades y condenó la presión mediática que, dice, se quiere generar contra él.



Ninel Conde estuvo este lunes como invitada en el programa “Hoy”, donde habló de la lucha que mantiene con su ex pareja por la custodia de su hijo.



En el programa, la actriz explicó que existe una resolución provisional para que su hijo pueda ver los fines de semana, cada dos semanas, a su papá, así como los miércoles y, cuando la cantante esté de viaje, no puede llevar al menor consigo.



“Mi bebé ya tuvo su primer fin de semana de convivencia. Está empezando a tener confusión. Los papás no tienen horarios establecidos para los niños, está empezando a afectar la salud de Emmanuel.



“El juez dictó que el cumpleaños le tocaba a su papá, no pude hablar con mi niño, me tuve que ir a Miami, no me lo podía llevar”.

En respuesta, Medina publicó una serie de mensajes contra ella.



“Querida @ninelconde la diferencia entre simular en un medio de comunicación y un juzgado es que en un juzgado debes probar lo que dices.



“Ninguna presión mediática debe influir en nuestras autoridades en el momento de defender el derecho de los ciudadanos. Somos otro México. Yo confío plenamente en el @TSJCDMX no voy a expresarme mal de las autoridades como lo está haciendo mi contraparte porque no tiene la razón”, escribió Medina este lunes.



La cantante contestó a los mensajes de Medina, a quien calificó como prófugo de la justicia.



“Cómo te vas a expresar mal siendo que a meses de ser prófugo de la justicia y NO haber resultado inocente, te lleves a mi hijo sin restricción.



“Señor Medina, en ningún momento me he expresado mal de nadie, al contrario, confío plenamente en ellos que se van a dar cuenta de quién eres tú”.