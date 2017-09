Nuevo tema de George Michael suena a 8 meses de su deceso

LONDRES (AP )

Un nuevo sencillo de George Michael fue lanzado el jueves, ocho meses después de la muerte del astro británico.



La canción "Fantasy", originalmente grabada a finales de los 80, fue reeditada por el maestro del funk Nile Rodgers y ya está sonando en la radio.



La publicista de Michael dijo que el tema iba a incluirse en su álbum de 1990 "Listen Without Prejudice" pero "se perdió". Michael le pidió a Rodgers el año pasado que revisara la canción para lanzarla como el primer sencillo de una reedición de "Listen Without Prejudice".



Michael murió el 25 de diciembre de causas naturales como resultado de una cardiopatía y un hígado graso. Tenía 53 años.



Rodgers tuiteó que sentía una "ambigüedad emocional" por la canción, que evocaba "lágrimas, incertidumbre, felicidad y amor".



El álbum reeditado, "Listen Without Prejudice/MTV Unplugged", sale a la venta el 20 de octubre.