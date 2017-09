Hijo de Pepe Aguilar pensó que su padre lo dejaría en prisión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

José Emiliano, hijo del cantante Pepe Aguilar, dijo que piensa aprovechar la segunda oportunidad que le da la vida, pues evitó la cárcel y sólo pasará tres años en libertad condicional por haber intentado ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos a Estados Unidos.



En entrevista con "El Gordo y la Flaca", José Emiliano confesó que no se detuvo a pensar en las consecuencias ni a quién podría dañar con sus acciones, sin embargo, le sorprendió que su familia lo apoyara en todo momento, sobre todo porque estaba distanciado de sus padres.



"Lo hice sin importarme el dolor que iba a causar. No me importó nada, en el momento que me fui a la cárcel pensaba que mi familia no iba a estar ahí".



José Emiliano lamentó el daño que de alguna forma le hizo a su papá, y se siente agradecido porque éste nunca lo dejó solo.



"A mi papá lo quiero mucho, pensé que no iba a querer hablar conmigo porque afecté su carrera, su nombre".