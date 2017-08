Demandan a Usher por tener sexo sin advertir de enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante estadounidense Usher fue demandado por dos mujeres y un hombre quienes lo acusan de tener contacto sexual con ellos sin advertirles del herpes genital que, supuestamente, padece.



La demanda, de acuerdo con "TMZ", está basada en reportes de medios que aseguran que Usher tiene herpes genital y que ya arregló una demanda hace unos años por 1.1 millones de dólares.



Hasta ahora, el cantante no ha confirmado padecer la enfermedad; sin embargo, tres demandantes dicen que han sufrido de estrés, depresión y ansiedad ante la condición de Usher.



Los tres dicen haber tenido contacto sexual con él porque es una "celebridad en quien ellos creían que podían confiar".



En la demanda no se especifica cuándo tuvieron sexo con él ni en dónde. Tampoco se reveló alguna cantidad que soliciten, pero sí desean que Usher hable públicamente de su padecimiento.



Quantasia Sharpton, una de las demandantes, ofreció una conferencia junto a su abogada, Lisa Bloom, para indicar que Usher la vio en un concierto y luego tuvo sexo con ella.



Una de las mujeres dijo que tuvo sexo vaginal con Usher, mientras que el hombre tuvo sexo oral con el intérprete, de acuerdo con la demanda.



Se dio a conocer que uno de los demandantes dio positivo en herpes, pero no se indicó quién.