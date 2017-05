Emma Watson gana al inicio de los MTV Movie & TV Awards

(SUN)

Con un número musical inspirado en “La Bella y la Bestia” inició la entrega 2017 de los MTV Movie & TV Awards, en la que Emma Watson se llevó el primer premio de la gala.



La ceremonia se realiza en el Shrine Auditorium de Los Ángeles y es conducida por Adam DeVine.



Una de las diferencias de estos premios es que este año MTV eliminó las categorías de género. En lugar de premiar a mejor actriz y mejor actor, se reconoce la mejor actuación en una película y la mejor actuación en una serie de televisión.



Esta decisión la habría adoptado los premios Grammy en 2011, cuando eliminaron las distinciones de género entre hombres y mujeres cantantes, colaboraciones y grupos.



La ceremonia de los MTV también incluye un saludo al activismo social con el nuevo nombre de la categoría mejor pelea, que pasará a ser mejor pelea contra el sistema.



MTV es también conocido por los Video Music Awards, una premiación anual que se caracteriza por entregar grandes momentos para la cultura pop.



DeVine se disfrazó de la Bestia y bailó junto a Hailee Steinfeld, quien usó el vestido de Bella.



El primer premio de la noche “Mejor actor en una película” fue para Emma Watson por “La Bella y la Bestia”.



Al recibir el galardón, la actriz británica dijo:

“Muchas gracias, el primer premio de actuación en la historia que no separa a los nominados por su sexo es una señal de cómo percibimos la experiencia humana. Esto nos lleva a crear una experiencia mucho más amigable para las premiaciones y para el mundo, pero para mí esto indica que se trata de ponerte en el lugar de otra persona, no de manera separada sino en versiones distintas.



“La empatía es la habilidad de usar tu imaginación y no tener límites y esto significa mucho para mí… estoy muy orgullosa de estar en esta película que celebra la diversidad, la inclusión, el amor”.