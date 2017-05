Netflix confirma segunda temporada de "13 Reasons Why"

(GH)

Netflix anunció este domingo que renovará para una segunda temporada al aclamado por la crítica y controvertido drama adolescente “13 Reasons Why”, informó Rolling Stone Los 13 episodios de la segunda temporada se estrenarán en 2018 y "se recupera después de la muerte de Hannah Baker y el comienzo del complicado desarrollo de los personajes hacia la curación y la recuperación", dijo Netflix en un comunicado.Brian Yorkey volverá como el encargado de la serie, según confirma The Hollywood Reporter.La primera temporada, basada en la novela de jóvenes adultos de Jay Asher de 2007, giraba alrededor del suicidio de Baker y de las cintas de casetes posteriores que envió a sus compañeros explicando sus acciones. Habiendo agotado el material de origen, no está claro en qué dirección va la serie, pero Yorkey ha asegurado a los fans de la serie que Baker (interpretada por Katherine Langford) volverá para la segunda temporada.A pesar de los elogios de los fans y críticos por igual, la serie también ha generado críticas y acusaciones de que “glamoriza” el suicidio de adolescentes. Como resultado, Netflix agregó advertencias adversas antes de los episodios transmitidos."Ha habido una tremenda cantidad de discusión sobre nuestra serie ‘13 Reasons Why’", dijo Netflix en un comunicado el lunes. "Aunque muchos de nuestros miembros encuentran que el programa es un motor valioso para iniciar una conversación importante con sus familias, también hemos escuchado la preocupación de aquellos que sienten que la serie debe llevar avisos adicionales".Selena Gómez, una de las productoras de la serie, minimizó la noción de que la serie podría inspirar copias. "No se trata de un tema fácil de hablar", dijo Gómez, agregando que los productores querían "hacer justicia" al realismo de la novela.