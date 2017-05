"Guardianes de la galaxia Vol. 2" debuta con 145 millones

NUEVA YORK, EU(AP )

"Guardianes de la galaxia Vol. 2" debutó recaudando 145 millones de dólares este fin de semana, dando inicio a la temporada veraniega de cine con algo que la industria cinematográfica no tenía: una secuela más exitosa que el original.



Cálculos de estudios divulgados el domingo indican que el debut de "Guardianes" fue 54% más alto que el filme original de James Gunn, que estrenó en el 2014.



"Guardianes" recaudó 94 millones en su primer fin de semana.

Otrora una obra de limitada atracción en la colección de Marvel, "Guardianes de la galaxia" se ha convertido en uno de los títulos más populares de la publicadora de historietas.



The Walt Disney Co. señaló su ambición con "Guardianes" al lanzarla durante la primera semana de mayo, el inicio de la lucrativa temporada veraniega de cine.



Ante el temor de quedar opacado por el publicitado debut de los "Guardianes", ningún otro gran estudio lanzó un debut durante el fin de semana.