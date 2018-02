José José no está desahuciado, asegura su representante

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El cantante José José no viajó desahuciado a Miami, aseguró su representante, Laura Núñez.



Núñez fue abordada este miércoles por medios de comunicación a las afueras de un hotel al Sur de la Ciudad de México.



"José José se fue súper bien, quiero que eso quede claro. José José no se fue desahuciado", respondió luego de que le preguntaran sobre el traslado de "El Príncipe de la Canción" a Miami, Estados Unidos, donde seguirá con su tratamiento médico.



"Ya se fue sin cáncer, súper estable. Él se fue perfectamente", añadió.



"Nunca he mentido, el señor sí estaba delicado. Tiene un peso bajo", respondió a una pregunta sobre el hermetismo que ha rodeado al cantante en los últimos meses.



También comentó que no ha cortado el contacto con la familia del cantante y que la decisión de ir a Miami fue de él mismo. Aclaró que no pudo viajar con él porque no tenía a la mano sus documentos.



En marzo del año pasado se le detectó cáncer de páncreas al intérprete y la misma Núñez declaró en noviembre que José José estaba libre de la enfermedad.



Núñez dijo que no ha hablado con el cantante sobre el tema de un deceso e insistió con el hecho de que se fue estable y listo para su recuperación.