Corto keniano nominado a Óscar narra relato de supervivencia

NAIROBI, Kenia(AP )

Un ataque extremista en Kenia inspiró un cortometraje que ahora compite por un premio Óscar.



"Watu Wote" ("Todos nosotros" en swahili) presenta la verdadera historia de un ataque de al-Shabab a un autobús en el norte de Kenia justo antes de la Navidad de 2015. Pasajeros musulmanes ayudaron a salvar las vidas de pasajeros cristianos negándose a separarse en grupos.



Estudiantes alemanes de cine leyeron al respecto y decidieron contar la historia por su mensaje de humanidad y solidaridad. La directora Katja Benrath calificó la candidatura al Oscar como "surrealista".



El filme usó a muchos jóvenes actores debutantes, la mayoría de ellos somalíes. Miles de personas se han ido de Somalia a la vecina Kenia a lo largo de los años mientras al-Shabab deambula por gran parte de su tierra, realizando ataques que incluyen un bombardeo en octubre en la capital de Mogadishu que dejó más de 500 personas muertas.



"Muchos de ellos ya han vivido sucesos traumáticos en el pasado, incluyendo también ataques terroristas, así que fue muy, muy emotivo", dijo Benrath. Señaló que el equipo hizo lo mejor que pudo para no ocasionar mayor trauma a sus colaboradores.



El productor keniano Bramwel Iro dijo que el filme muestra al mundo la valentía de la gente en el autobús. La nación del oriente africano ha sido blanco de numerosos ataques de al-Shabab, en especial después que Kenia envió tropas a Somalia en 2011 para combatir al grupo extremista. Los ataques, algunos de los cuales buscan separar a cristianos de musulmanes, han generado en ocasiones tensión entre kenianos y somalíes.



"Cuando se me presentó esta historia en particular pensé, 'Así es como contribuyo. Así es como hago mi parte diseminando un mensaje de paz, diseminando un mensaje de amor", dijo Iro.



La película compite por el Óscar con otros cuatro cortometrajes. Los Premios de la Academia, en su 90a edición, se entregarán el 4 de marzo en Los Ángeles.