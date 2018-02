Balvin, Shakira lideran lista finalistas a Premios Billboard

MIAMI, Florida(AP )

J Balvin y Shakira encabezaron el miércoles la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina con 12 menciones cada uno, seguidos de cerca por Luis Fonsi, Daddy Yankee, Maluma y Ozuna, que recibieron 10. Justin Bieber y Beyonce también figuraron, con ocho y siete menciones respectivamente.



La ceremonia de premiación, en su 20ma edición, será el 26 de abril en el Centro de Eventos Mandalay Bay en Las Vegas y se transmitirá en vivo por Telemundo. También podrá verse por el canal de cable Universo.



Balvin se medirá por los premios al artista del año; artista del año, redes dociales; “Hot Latin Songs” artista del año, masculino; “Top Latin Albums” artista del año, masculino; y artista “Latin Rhythm” del año, solista.



Su disco “Energía” compite por el premio "Top Latin Album" del año, mientras que su éxito "Mi gente", junto a William y Beyoncé, figura en los apartados de "Hot Latin Song" canción del año; “Hot Latin Song” colaboración vocal; canción del año, airplay; canción del año, digital; canción del año, streaming y canción “Latin Rhythm” del año.



Shakira compite en las categorías de artista del año, redes sociales; “Hot Latin Songs” artista del año, femenino, y artista “Latin Pop” del año, solista. Su álbum “El Dorado” compite por "Top Latin Album" del año y “Latin Pop Album” del año.



Su canción “Chantaje” con Maluma por “Hot Latin Song” colaboración vocal; canción del año, digital; canción del año, streaming, y canción "Latin Pop" del año. En este último apartado Shakira figura por partida doble, también con "Me enamoré". Asimismo, la canción “Déjà vu” de Prince Royce y Shakira es finalista a canción tropical del año.



El fenómeno mundial “Despacito” le mereció a Fonsi y Yankee diez menciones. Ambos artistas compiten por artista del año; compositor del año y “Hot Latin Songs” artista del año, masculino. Y la versión remix con Bieber se presenta para "Hot Latin Song" canción del año; “Hot Latin Song” colaboración vocal; canción del año, airplay; canción del año, digital; canción del año, streaming; y canción "Latin Pop" del año. Asimismo, Fonsi compite por artista “Latin Pop” del año, solista, y Yankee como artista “Latin Rhythm” del año, solista.



Maluma se mide por el premio al artista del año, redes sociales. Su canción “Felices Los 4” por "Hot Latin Song" canción del año; canción del año, digital; canción del año, streaming; canción “Latin Rhythm” del año y canción del año, airplay. Esto además de las cuatro menciones que comparte con Shakira por "Chantaje".



Ozuna, la nueva sensación de la música urbana, se mide por los galardones al artista del año; “Hot Latin Songs” artista del año, masculino; “Top Latin Albums” artista del año, masculino; y artista “Latin Rhythm” del año, solista.



Su álbum “Odisea”, que lideró las listas, compite por “Top Latin Album of the Year” y álbum “Latin Rhythm” del año. La canción “Escápate conmigo” de Wisin con Ozuna se mide por "Hot Latin Song" canción del año; canción del año, airplay; “Hot Latin Song” colaboración vocal, y canción “Latin Rhythm” del año.



Apoyados por sus exitosas colaboraciones musicales, Bieber y Beyoncé son ocho y siete veces finalistas a los Billboard de la Música Latina, respectivamente. El astro canadiense compite como compositor del año y artista crossover del año; además de seis menciones por el remix de “Despacito”. Beyoncé también compite por artista crossover del año, así como en las seis categorías de “Mi gente”.



Entre otros, Willy William es seis veces finalista este año, mientras Calibre 50, Christian Nodal, Nicky Jam y Romeo Santos son cinco veces finalistas. Compitiendo por cuatro premios se encuentran la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, CNCO, Wisin y Zion & Lennox. Enrique Iglesias y Prince Royce son tres veces finalistas.



La lista completa de finalistas está disponible en PremiosBillboard.com.



Los Premios Billboard honran los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según sus ventas, tiempo al aire en la radio, el desempeño de sus videos y la información de las redes sociales que alimentan las listas semanales de Billboard. La gala de premiación corona la semana de eventos de la Conferencia Billboard de la Música Latina.