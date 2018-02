Reaparece en la radio del más allá

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Faltaba un poco más de media hora para las 22:00 horas y en la cabina de radio donde se realizaría la primera transmisión del programa "Historias del más allá" todo era movimiento y las líneas telefónicas tenían ya radioescuchas en espera para poder participar con sus relatos, algo que tenía muy emocionado al locutor Rubén García Castillo.



"Se me hizo un hoyo en el piso cuando me avisaron que 'La mano peluda' ya terminaba, me deprimí mucho pero es algo que ya debería haber asimilado porque no es la primera vez que me despiden, pero esto se cocinó de tal forma que a los tres días ya tenía trabajo y ya estoy a unos minutos de entrar al aire, estoy muy emocionado y es algo nuevo para mí".



Después de 22 años de estar en el anterior programa, el locutor dijo sentirse motivado y nervioso de probar cosas nuevas y desafiarse como profesional, al tener como meta hacer de "Historias del más allá" el programa más escuchado de la radio.



El director del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, el licenciado Carlos Aguilar, ya había anunciado que venían cambios para esta empresa y para Rubén García Castillo es todo un compromiso que "Historias del más allá" sea el programa que inicie con dicho proyecto.



"Es algo muy significativo, vamos como arietes, en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense abren con un programa de terror esta nueva etapa, agradezco a su director que se haya arriesgado pero, si él pensó en este programa para iniciar el cambio, seguro vamos alcanzar el éxito".



Después de abrir micrófonos, dar la bienvenida y comenzar con el primer relato, Rubén se relajó un poco más y las cosas fueron fluyendo entre el público y él, de tal forma que alrededor de las 23:30 horas el sitio web de la televisora colapsó por la cantidad de gente que estaba ingresando.



El locutor explicó que aquellos que piensen que es pan con lo mismo, deben darse la oportunidad de escucharlo al menos una vez. "Es un programa más producido, más completo, que no se olvida y no está peleado con la cultura, porque todos los días van a escuchar algo nuevo que ayudará a que crezca su acervo cultural, siempre habrá algo que aprender, también vamos a fungir como embajadores del turismo, porque tenemos que dar a conocer el estado de México".



Si bien Rubén y equipo saldrán a recorrer diversos municipios, para ir descubriendo sus historias y leyendas, no harán investigaciones. "Únicamente vamos a presentar el programa ahí o conoceremos el lugar, pero no nos vamos a meter en camisa de 11 varas, que pueda salir perjudicial para alguien del staff".