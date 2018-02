Censura acaba con Susana Zabaleta

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"No puedes hablar de esto, no puedes hablar de política, no puedes hablar sobre libros, no puedes... no puedes... no, no, no", esto es lo que Susana Zabaleta escuchó los últimos meses antes de que se anunciara el fin de su programa en Unicable.



La actriz condujo "SuSana Adicción" por siete años, en el canal de paga de Televisa, y los primeros fueron muy buenos, tanto que aprendió mucho e incluso disfrutó de la vibra de la XEW.



Zabaleta aseguró que el fin de su programa es parte de un ciclo y que es momento de buscar nuevos horizontes, sin embargo, reconoció que todo fue por el tiempo.



"El tiempo, yo creo que tú vas creciendo y tu mente va creciendo contigo, yo creo que con el tiempo uno se va volviendo más exigente, vas queriendo otras cosas y vas experimentando cosas y no aceptas un no. Entre más grandes eres quiere menos restricciones, es frustrante", comentó.



La cantante narró que vivió angustia durante la recta final de su paso por la televisora. "Me da mucha curiosidad cuando te dicen: Es que necesitamos no hacer esto, no decir lo otro, o hacer un cambio por qué no sabemos qué hacer. Es un poco angustiante. Yo no tengo nada más que agradecer, lo que me dieron. Pero a mí la censura nunca me ha gustado, no es algo de lo cual yo disfrute", explicó.



La salida de su programa coincidió con la llegada de nuevos directivos al canal y la salida de otras producciones como la de René Franco y Plan B, que conducían los integrantes de OV7.



"Yo entiendo que es su canal y lo respeto, pero es claro que necesito un espacio para mí, con libertad. La que tiene que salir de ahí, soy yo y encontrar un lugar en donde sí acepten de lo que quiero hablar, hablar de política, en lugar de fajas, es lo que yo quiero", añadió.



La conductora señaló que ella se sabía un soldado más en la empresa, pero no pudo tolerar la censura, la cual no le hacía ningún beneficio a la audiencia.



"En México la gente no lee y lo que más me gustaba a mi era leer libros. A veces los que leemos nos ponemos elitistas, pero qué pasa cuando le das la oportunidad a los demás de que se acerquen a la lectura y la saboreen como tú lo haces.



"Imagínate que tu amas la lectura y de repente te dicen, no puedes hablar de libros, no puedes hablar de política, no puedes hablar... es cuando las cosas son angustiantes".



A su salida de Unicable, la actriz espera encontrar un nuevo espacio en donde se le permita proponer y hablar de los temas que considera importantes.



Sabe, además, que la situación de la televisión es complicada, ya que los jóvenes están consumiendo entretenimiento de otra forma.

"A cierta edad uno no se lleva cualquier cosa a la boca. Ahora hay que ser más selectivos.



Lo que me da un poco de angustia es que la tele está cayendo en un momento muy importante. La gente no ve la tele, a la gente no le están dando lo que la gente quiere. Yo que tengo una hija de 18 años sé que ella ha visto la televisión tres veces y no más.



"Las redes sociales y el Internet es lo que está mandando, hay que ver como pescar a los más jóvenes, pero no creo que sea la frivolidad lo que les apetezca. No creo que cosas cómo qué cocinar o cómo lucir más delgada sean los verdaderos intereses de los jóvenes". Este martes se transmitió el último programa de "SuSana Adicción".