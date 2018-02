Kalimba dedica una hora de su tiempo a fan enfermo de cáncer

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Kalimba acudió al Hospital Juárez para visitar a un paciente que padece cáncer y al que, con esta acción, el cantante le hizo realidad un sueño al adolescente.



Según sus declaraciones, la visita se suscitó luego de que una persona de nombre Gaby le mandó mensajes.



"Ayer, el pasado 1 de febrero, que platicamos le dije que la felicitaba porque cuando vives para servir, cuando realmente te importan los sueños de otras personas, sus necesidades y sus propósitos, haces lo que ella hizo; buscar por cielo, mar y tierra".



El ex OV7 añadió que estas acciones son algo que ha sembrado durante muchos años, por lo que coincidió con Gaby para tener la oportunidad de hacer esta visita.



Al ser cuestionado sobre su compromiso con este tipo de causas, Kalimba respondió que son responsabilidad de los artistas, pero que no siempre se está consciente de ello.



"No te puedo decir que siempre supe que tener una cámara enfrente era una responsabilidad. A veces no fui responsable con mis palabras o mis acciones. Hoy que lo soy, lo aprovecho al máximo; lo que quiero es dejar esa huella".



Por otra parte, resaltó que la parte más importante de su función como músico es la de tocar los corazones de la gente.



"La parte más increíble de un concierto no es que seamos cientos de miles coreando una canción sino que ese tema está representando, en ese momento, que todos vivimos lo mismo. Si esto es así, lo mejor sería preocuparnos unos por otros", explicó el intérprete.



Antes de acceder a la clínica, Kalimba ofreció un mensaje al paciente: "Le agradezco la oportunidad de conocerlo y de ser parte de su vida en un momento tan difícil en el que no está solo".