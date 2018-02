Llaman vulgar a 'La Chule'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El cuarto episodio de "MasterChef Latino" dio mucho de qué hablar, pero no precisamente por sus concursantes, pues hay alguien que está acaparando todas las miradas y esa es Aracely Arámbula, quien cada semana deslumbra con sus atrevidos looks.



Aunque el pasado fin de semana la actriz no tuvo una gran elección en su atuendo, al menos así lo piensan algunos de sus seguidores, quienes criticaron severamente el escote que la ex de Luis Miguel utilizó para esta emisión del reality.



A través de la cuenta oficial del programa de cocina, se dieron a conocer una serie de fotografías en las que aparece Aracely, imágenes que sirvieron para que los internautas expresaran sus críticas y hasta llamaran vulgar a la presentadora del programa.