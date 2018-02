Afirman que Criss terminó con Belinda porque ella fue infiel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luego de la repentina ruptura entre Belinda y Criss Angel el pasado mes de septiembre, ahora se ha dado a conocer que el final de esta relación fue por la infidelidad de la cantante.



El ilusionista de 49 años de edad decidió poner fin a su noviazgo con la intérprete de 29 porque le encontró unos mensajes amorosos con el cirujano plástico Benjamín Talei.



"Benjamín es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de Los Ángeles y ellos se conocen desde hace dos años. Beli vino con él para que le afilara el mentón y le hiciera unos retoques en las mejillas", contó un amigo de ambos.



Se reveló que en un inicio su relación era estrictamente de paciente y médico, pero las cosas cambiaron el año pasado.



Después de su rompimiento, el mago empleó las redes sociales para manifestar que Beli era una maestra del engaño.



"No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño", se pudo leer.



Meses después, Criss decidió darse una nueva oportunidad con Shaunyl Benson, mientras que Belinda ya está pensando en casarse con Talei.