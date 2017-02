Star Wars Land llega en 2019 a Anaheim

TIJUANA, Baja California(GH)

Será en el 2019 cuando Star Wars Land abra sus puertas en el parque de Disneyland Resorte en Anaheim, California, así lo dio a conocer hoy Bob Iger, Ceo de Disney.



The Walt Disney Company también dio a conocer que la apertura oficial de Pandora: The World Of Avatar en Animal Kingdom’s en Orlando este próximo mes de mayo.



Más información en la edición impresa.