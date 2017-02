La balada le va, pero a Ubago le gusta experimentar

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El próximo año, el cantautor español, Alex Ubago cumplirá dos décadas de estar sobre los escenarios, tiempo en el que ha aprendido a madurar a nivel musical y no dejarse guiar por modas musicales.



Ubago, quien a sus 35 años de edad está por lanzar su sexto álbum como solista, afirmó que a él le gusta experimentar, pero también está consciente de que para lo que es bueno es la balada.



“Soy de esas personas a las que les gusta no cerrarse a la posibilidad de nada, hoy mismo te digo que no haré cosas porque estén de moda pero si en algún momento deseo hacer algo como reggaetón o bachata, pues lo haré, siempre y cuando sea una inquietud y no una imposición; además, siempre he sabido para lo que soy bueno y qué es lo que mejor me sale”.



Adelantó que su nuevo material tendrá algunos tintes roqueros, pero su balada pop seguirá ahí.



“Nunca me lo he propuesto, fue algo que salió de forma natural, hacer baladas es algo que me gusta hacer, con lo que mejor me siento y es un género que creo que me sale bastante bien”.



Quizá una de las sorpresas de su nuevo material sea el tema “Bailar en el alambre”, canción que aún desconoce si será un sencillo a promover, pero que quería realizar, pues lo probó en otros géneros que pocas veces había intentado.



“Es un tema que tiene muchos sonidos roqueros, casi nunca hago cosas así, pero quería intentarlo y estoy muy satisfecho, no sé si a la gente la vaya a gustar o la disquera quiera que sea sencillo, pero a mí me ha dejado satisfecho”.



Mientras eso sucede, Alex Ubago dio a conocer desde el viernes pasado su primer sencillo “Míranos”, en el que habla acerca del dolor de una ruptura amorosa.