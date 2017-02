La música clásica es lo mío: David Garret

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Soy un músico clásico”, responde el violinista y modelo alemán, David Garrett cuando se le pregunta sobre los cuestionamientos que han surgido en torno a su presentación de esta semana en el Palacio de Bellas Artes, debido a que su recital podría considerarse más como el de un rock star que el de un intérprete de música clásica.



“A lo largo de mi vida he tocado en las mejores salas de música clásica. El repertorio crossover lo comencé cuando tenía 25 o 26 años, pero esa no es la definición de mi carrera, soy un músico clásico”, se defiende el artista después de ofrecer a la prensa una pequeña muestra de la serie de cinco conciertos que ofrecerá esta semana en el Palacio de Bellas Artes.



En todo caso, ese tipo de comentarios son “alternative facts”, bromea durante su conferencia el músico que comenzó a tocar el violín a los cuatro años de edad, en referencia a la frase utilizada por el actual vocero de la Casa Blanca para denostar las críticas que los medios de comunicación han hecho sobre la administración de Donald Trump.



“Cualquiera puede quejarse o criticar mi interpretación y si no les gusta no tienen que asistir al concierto. En segundo lugar, la música clásica es lo mío, quien me conoce sabe que soy un músico serio”.



Nacido en 1980 en la Alemania dividida por el Muro de Berlín, el artista asegura que en un mundo tan divido como el de ahora, con las amenazas de nuevos muros por construirse, lo único que puede unir a la gente es la música y el espíritu de libertad.



“Crecí en Alemania, que estuvo dividida por mucho tiempo... Ahora me considero muy afortunado porque hago algo que une a la gente: música. Es uno de los mejores trabajos que existen en estos días... La libertad del espíritu humano es más fuerte que un muro. Vean lo que pasó en Alemania, la propia gente unió a la gente, eso es lo que he creído toda mi vida”, aseguró Garret. “No creo en los muros, a menos que sean los de mi casa”.



El músico que ha logrado vender millones de discos y ostenta el récord Guinness como el violinista más rápido del mundo, se presentará en Bellas Artes los días 7, 8, 10, 11 y 13 de febrero. Estará acompañado por el pianista Julien Quentin.