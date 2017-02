Las peleas de los famosos por un nombre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si bien la pelea entre Kylie Minogue y Kylie Jenner por el dominio del nombre Kylie como marca, es noticia por haber ganado la cantante australiana el derecho sobre éste a la menor de las Kardashian, esta es una historia que se ha repetido algunas veces en el medio artístico y aquí hay algunos ejemplos.



--Kinky vs. Susana Zavaleta



En el año de 2011 la cantante Susana Zabaleta estrenó su disco “Kinky, retorcido”, el cual lleva el mismo nombre del espectáculo que creo para celebrar 25 años de carrera, y por el cual la banda regiomontana Kinky la demandó por hacer uso indebido de este nombre, que ellos tienen registrado desde 2004 como marca. El argumento que la agrupación dio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en septiembre de 2010, fue que querían evitar confusiones entre sus fans, ya que podrían pensar que ellos se presentan con la artista y al llegar al show verían que pagaron por algo que no sucederá, y aclararon que no tenían fines económicos en esto.



A pesar de que Zabaleta aclaró en repetidas ocasiones, tanto en los tribunales como ante la prensa, que no trato de aprovecharse de la fama del grupo, y que ella utilizó un adjetivo que tuvo su origen en los años 20, que cualquiera puede usar, la autoridad falló a favor de la banda liderada por Gil Cerezo y multó a la también soprano con 600 mil pesos. Pero Susana interpuso una demanda contra el IMPI por violar sus derechos universales artísticos y de expresión y además siguió usando el nombre de “Kinky” en sus siguientes presentaciones, incluida una en el Lunario del Auditorio Nacional.



--Roberto Gómez Bolaños vs María Antonieta de las Nieves



Durante la época de los 70 Roberto Gómez Bolaños dio forma y vida a una de las series familiares más exitosas hasta el momento “Chespirito”, del cual se derivó un sketch llamado “El Chavo del 8”, que debido a la aceptación entre el público se convirtió en un programa aparte, de esta última surgieron varios personajes icónicos, entre ellos el de “La Chilindrina”, interpretado por María Antonieta de las Nieves.



Al finalizar la serie Gómez Bolaños registró cada uno de los personajes a su nombre, pero la actriz se le había adelantado con “La Chilindrina” y comenzó una batalla legal que duró nueve años, hasta que finalmente en 2013 las leyes le dieron el derecho a María Antonieta para usarlo con fines comerciales, ya que la reconocieron como su creadora, además de que “Chespirito” terminó cediendo el total de derechos sobre esta niña traviesa.



--Cruz Martínez vs A.B. Quintanilla



Cuatro años después de la muerte de “La Reina del Tex Mex”, Selena, su hermano A.B. Quintanilla y Cruz Martínez dan origen a la agrupación Kumbia Kings, con la que estuvieron en activo hasta 2006, logrando vender 20 millones de álbumes en Estados Unidos y 400 mil en México. Cuando el hermano de Selena anuncia su salida de la banda, reveló que lo hizo por malos manejos financieros de Martínez y que éste había registrado como suyo el nombre de la agrupación.



Quintanilla formó el grupo Kumbia All Starz, mientras Cruz Martínez siguió trabajando con Kumbia Kings un tiempo más ya que las autoridades estadounidenses reconocieron legalmente su derecho sobre el nombre de la banda, pero en 2007 decidió tomar el nombre de Los Súper Reyes. Después de hacer las pases los dos músicos se reencuentran como Kumbia Kings, primero en el Palacio de los Deportes en el año 2009, donde subieron al escenario con sus respectivas agrupaciones y finalmente como Kumbia Kings y en 2015 en el espectáculo “Selena Vive”, en el que se conmemoró 20 años de la muerte de Selena.



--La Sonora Santanera



Este es uno de los nombre más codiciados en el ámbito de la música en México, ésta fue fundada en 1955 por Carlos Colorado, a su muerte en 1986 los derechos del nombre pasa a su viuda Yolanda Almazán Ortiz, que permitió que los miembros que quedaban de la formación original continuaran con el proyecto, pero después hubo desacuerdos y decidieron dar otro nombre a la agrupación, La Única Internacional Sonora Santanera, que hasta el momento es reconocida como la original, gracias a la discografía con que cuentan.



Yolanda Almazán por su parte fundó La Sonora Santanera de Carlos Colorado, y de ambas han surgido otras variantes gracias a que los músicos que las han abandonado han fundado su propia banda con el mismo nombre, lo que ha mantenido a Antonio Ortiz y Antonio Méndez, actuales líderes de La Única Internacional Sonora Santanera, muy ocupados con demandas legales hasta el día de hoy.