Guillermo del Toro, el tercer mexicano en ganar el Globo de Oro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cineasta Guillermo del Toro se convirtió en el tercer mexicano en obtener el Globo de Oro de Mejor Dirección.



El mexicano se llevó el galardón por The Shape of Water. "Desde niño he sido el a los monstruos, me han salvado", dijo en su discurso.



Del Toro fue reconocido en la gala 75 de los Globos de Oro por su trabajo en “The Shape of Water” (La forma del agua).



Anteriormente, Alfonso Cuarón obtuvo el premio en 2013 por “Gravity”, mientras que Alejandro González Iñárritu lo ganó en 2015 por “The Revenant”.



“Desde niño he sido el a los monstruos, me han salvador, porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante”, dijo al recibir el galardón.