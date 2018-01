Salma Hayek comparte foto con Guillermo del Toro cargando el Globo de Oro

LOS ÁNGELES, California(GH)

Salma Hayek compartió una fotografía en su Instagram con Guillermo del Toro luego de haber ganado el Globo de Oro como Mejor Director.“Muy orgulloso del director mexicano #guillermodeltoro por su #GoldenGlobe. Súper orgullosa de nuestro gran Toro por su Globo de Oro #México”, ese fue el mensaje que acompañó a la imagen.Del Toro fue el ganador del premio Globo de Oro al mejor director por su cuento de hadas de la Guerra Fría "The Shape of Water".La película está protagonizada por Sally Hawkins, una mucama que se enamora de una criatura anfibia que permanece confinada en un laboratorio del gobierno.La película se ha convertido en los primeros candidatos para la mejor película en los Premios de la Academia de marzo.El discurso de aceptación de Del Toro, que fue interrumpido por la orquesta en un punto, fue una oda a su historia de amor.Agradeció al elenco de la película, antes de continuar: "Mis monstruos, gracias".La categoría estaba dominada por directores de sexo masculino, lo que generó críticas desde 2017, que incluyó varias aclamadas películas de directoras, incluidas "Wonder Woman", "Lady Bird" y "Mudbound".La película también ganó el galardón como “Mejor banda sonora”.