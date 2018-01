El mexicano Guillermo del Toro gana el Globo de Oro como Mejor Director

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El mexicano Guillermo del Toro ganó el premio de Mejor Director en los Globos de Oro 2018.



Fue reconocido por su trabajo en “The Shape of Water” (La forma del agua), la cinta más nominada de la noche, que ya se había llevado el galardón de Mejor Música Original.



Su película, ambientada en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos, narra la historia de amor entre una mujer sordomuda y una criatura de laboratorio.



Desde niño he sido el a los monstruos, me han salvador, porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante”, dijo el tapatío al recibir el premio.