En favor de las mujeres, los Globos de Oro 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El conductor Seth Meyers tocó el tema de Harvey Weinstein y el acoso sexual al inicio de la gala 2018 de los Globos de Oro, realizada desde el hotel Beverly Hilton, en California.



“La mariguana es permitida y el acoso no lo es, qué año”, dijo el conductor de la gala en medio de los aplausos del público.



Finalizó su discurso diciendo a las mujeres “gracias por el maravilloso trabajo que han hecho y siguen haciendo”.



El primer premio de la noche fue para Nicole Kidman por su trabajo en “Big Little Lies” y al recibir el galardón también agradeció a mujeres con las que colaboró en el proyecto como Reese Witherspoon.



“Esto es para compartir el poder de las mujeres. Creo y espero que podamos generar un cambio con las historias que contamos y cómo las contamos”. Sam Rockwell se llevó el galardón de mejor actor de reparto por “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. “The Shape of Water”, de Guillermo del Toro, está nominada en las categorías de Mejor Película, Director, Guión, entre otras.



A manera de protesta, las mujeres acudieron a la gala vestidas de negro, todo bajo la iniciativa llamada "Time's Up".