Curiosidades de Los Globos de Oro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La temporada anual de premios de Hollywood comienza hoy con la 75º edición de la entrega de los Globo de Oro.



A continuación algunas curiosidades que probablemente no conocías sobre la entrega de galardones organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).



Origen



Fundados en 1944, durante los primeros 14 años estos galardones fueron entregados por periodistas que pertenecían a la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Hollywood, precursor de la HFPA.



En la ceremonia en 1958, Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr subieron al escenario como presentadores improvisados y se robaron el espectáculo, por lo que fueron invitados a ser antriones ociales el año siguiente.



Galardones



De 1958 a 1963, los Globo de Oro solo se transmitieron en Los Ángeles. Se volvieron nacionales en 1964. A diferencia de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográcas, que otorga los premios Oscar, la HPFA no entrega premios técnicos, limitándose a reconocer el trabajo de actores, directores, productores y escritores.



Un total de 25 premios están en juego el domingo: 14 en cine y 11 en televisión. Récords de los ganadores Meryl Streep ostenta la mayor cantidad de nominaciones; la número 31 tiene lugar este año por la película de suspenso sobre los Papeles del Pentágono "The Post".



La actriz ha ganado ocho veces, una menos que la poseedora del récord, Barbra Streisand, incluyendo trofeos no competitivos. Jamie Foxx y Helen Mirren mantienen conjuntamente el récord de la mayor cantidad de nominaciones en un año, con tres.



El ganador más joven sigue siendo Ricky Schroder, que tenía nueve años al recibir la estatuilla por su papel en "El Campeón", mientras que la mayor fue Jessica Tandy, quien tenía 80 años cuando se convirtió en la mejor actriz por "Conduciendo a Miss Daisy".



Renee Zellweger estaba en el baño cuando su premio a la mejor actriz por "Persiguiendo a Betty" se anunció en 2001, dejando a un desconcertado Hugh Grant preguntando a sus compañeros de mesa por su paradero.



Con la cara roja, la estrella apareció en el último minuto para recibir su premio, bromeando con que había estado limpiando lápiz labial de sus dientes. No fue la primera en cometer ese error: Christine Lahti fue atrapada in fraganti en el retrete tres años antes, cuando Michael J. Fox anunció que había ganado como mejor actriz por "Chicago Hope".



Las más exitosas



"One Flew Over the Cuckoo's Nest" fue la primera película en ganar todas las categorías de los "cinco grandes" -mejor película, actor, actriz, director y guión- como parte de un recorrido de seis victorias en 1975.



Era la única película con ese logro hasta que "La La Land" se hizo con las principales categorías como parte de un barrido limpio de siete trofeos el año pasado. "¿Quién le teme a Virginia Woolf?" (1967) y "El Padrino III" (1991) recibieron cada una siete nominaciones, pero perdieron en todas las categorías y se fueron a casa con las manos vacías. Premio a la trayectoria El Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria se entregó por primera vez en 1952 a... Cecil B. DeMille.



Los siguientes ganadores han incluido a Walt Disney, Judy Garland, Sidney Poitier y Jodie Foster. Protesta de los ganadores Marlon Brando se negó a aceptar su Globo de Oro por "El Padrino" en 1973 en protesta contra la guerra de Vietnam.



Dos meses más tarde, rechazó un Oscar por el maltrato a los nativos americanos en la industria del cine. Los productores de "Z" se rehusaron a recibir su premio a mejor película de habla no inglesa en 1970 porque estaban enojados por haber quedado fuera de la prestigiosa categoría de mejor película.



El trofeo



La estatuilla dorada de 24 quilates de los Globos de Oro tiene un costo de producción de unos 800 dólares y mide 27.3 centímetros de alto y casi 9 de ancho, con un peso de 2.5 kilogramos. Después de 2008 se renovó y añadió una caja de presentación personalizada de mármol.



Antriones El show de este año será conducido por primera vez por Seth Meyers, el presentador del exitoso programa nocturno de NBC, quien promete la habitual cuota de humor político aunque ya adelantó que un buen pedazo de su apertura estará dedicado al escándalo de mala conducta sexual de Hollywood. Los antriones anteriores han incluido a Ricky Gervais (2010-12, 2016), Tina Fey y Amy Poehler (2013-15) y Jimmy Fallon (2017).



Menú



Antes de la cena, los invitados podrán disfrutar de cócteles como el champagne Moet Imperial, tequila o jugo de naranja roja con una pizca de miel, según la revista Variety. La cena incluirá una ensalada de queso burrata, escarola y tomates reliquia, antes del plato principal: róbalo.



El postre es una base crujiente de avellanas italianas debajo de una galleta de café y tiramisú, todo empapado en chocolate y cubierto con un globo de chocolate relleno de caramelos de sal marina.