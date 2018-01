La vida de Frankie Shaw, una comedia

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

La actriz vivió en Boston, donde tuvo enredos amorosos y maternos



Por varios años Frankie Shaw se la pasó cambiando de casa cada tres meses.



La travesía de aquella época incluía a su pequeño hijo.



Su vida como una mamá soltera codiciada por los caballeros le dio la inspiración para crear la serie SMILF, que ahora la tiene nominada como Mejor Actriz en una serie comedia y al programa mismo a un premio Golden Globe.



La actriz es menudita y de ojos azules, aún se pone un poco nerviosa al hablar sobre su serie, pero como creadora del programa está segura de lo que quiere.



La producción está ambientada en Boston, donde la actriz pasó mucho tiempo y donde vivió sus enredos amorosos y maternos.



“La ciudad en sí misma es un personaje”, explica.



Ella dice que la historia es más un dramady (drama combinado con comedia) porque a pesar de las cuestiones divertidas, los eventos dramáticos son reales.



“Hay mucho feminismo en lo que contamos”, añade.



Fue gracias a esto que Rosie O’Donnell quiso trabajar con la actriz.



“Yo no sabía mucho de ella, sólo que había tenido un programa. Cuando hacíamos el piloto alguien la nombró y dijo que estaba interesada en el papel, así la conocí y de inmediato tuvimos una conexión”, explicó.



La serie producida por CBS en EU además de hablar de las peripecias de Bridgette Bird (Frankie Shaw) tiene la participación del actor latino Miguel Gómez.



“Hicimos muchas audiciones y Miguel resultó perfecto para lo que queríamos, además, Boston es una ciudad diversa y quisimos tener parte de esta diversidad en el elenco, él es increíble”, expresó.



Shawn aún no sabe que pasará con su producción, ya que aún no tiene una segunda temporada aprobada, pero se siente afortunada por la oportunidad.