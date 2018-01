Sale a luz libro póstumo de Leñero

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Vicente Leñero dejó 11 textos inéditos para completar el mapa de la gente que admiró, amó y que dejó una gran huella en su vida.

A tres años de su muerte (3 de diciembre de 2014), la editorial Alfaguara publica Mucho más gente así, libro que se suma a Gente así (2008) y Más gente así (2013).

El volumen fue posible gracias a que las hijas y viuda del escritor entregaron a la editorial los relatos inéditos que, junto con “El acaso de Marcos”, aparecido en Periodismo de emergencia, conforman el primer libro póstumo del guionista y dramaturgo, considerado un ícono del periodismo mexicano.

De acuerdo con el editor ejecutivo de Alfaguara, Ramón Córdoba, es el primer libro que los herederos han entregado a la editorial después de una revisión de los archivos del escritor.

“Son archivos prodigiosos, hay un montón de cosas que están por descubrirse y el descubrimiento toma su tiempo, su decantación y su madurez.



“Estoy seguro que tiene tesoros que no hemos encontrado, sé que hay material, pero no sé qué tanto. Lo bueno es que está en manos de una familia muy talentosa, eso es maravilloso”.



Según Córdoba, las hijas y la viuda del escritor, herederas de se patrimonio literario, recopilaron sus notas, propusieron el armado del volumen y lo ofrecieron a la editorial.



“Creo que él hubiera suscrito sin problema la propuesta porque de alguna manera el mapa ya estaba trazado. El armado me pareció perfecto, son grandes manos las de sus herederas”, dijo.



“Son textos inéditos y son variadísimos. El que abre el volumen, que se titula ‘Fumar o no fumar’, habla de la condenación eterna, de la cruz de la parroquia y me parece que es un texto a la luz de lo ocurrido, sumamente aleccionador de la contingencia existencial.



Pero es también el alma del escritor, es su voz literaria y es un texto sobre lo que uno quiere en su vida y sobre que hay cosas a las que uno va a renunciar, pero también hay cosas a las que uno no renunciará.



Es un texto completamente inédito, al igual que los demás, que son cuentos, testimonios, viñetas, crónicas y uno que otro artículo periodístico”.



El editor adelanta que el siguiente volumen será una recopilación de la columna Lo que sea de cada quien, que se publicaba en la Revista de la Universidad de México; la selección de textos podría ser encargada a Ignacio Solares, quien fuera director de la publicación y amigo de Leñero.