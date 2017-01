Dice Ariadne que las críticas de las mujeres son "muy severas"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ariadne Díaz considera que entre las mujeres las críticas son muy severas, en relación a algunos comentarios que ha recibido en las redes sociales.



La actriz compartió algunas fotografías donde muestra que ya recobró su buena figura a seis meses del nacimiento de su hijo Diego, y así como muchos de sus fans elogian su belleza, otros comentarios son muy severos y la critican de dar una imagen falsa con poses forzadas, además de decir que seguramente se realizó alguna cirugía para recobrar su vientre plano.



A este respecto Ariadne dijo en el programa “Hoy”:



“Siempre he dicho que lo que tienes dentro se refleja, y de repente veo estos comentarios y digo: ‘pues no hay forma’, si porque tienes kilitos de más, si los tienes de menos porque te operas, entonces esas cosas me dan mucha risa”.



Ariadne confiesa que vive uno de los momentos más felices de su vida, al lado de su pareja Marcus Ornelas, su hijo y trabajando en la telenovela “La Doble Vida de Estela Carrillo”.