Madre e hija, unidas con "La Fuerza"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Debbie Reynolds no ocultaba su semblante triste y decaído mientras preparaba el funeral de su hija Carrie Fisher. Nadie se imaginaría que a los pocos minutos, la actriz de " Singin’ in the rain" se desvanecería en el suelo por un accidente cerebrovascular que le provocó la muerte.



Cuando la prensa pidió una declaración a su hijo Todd Fisher sobre la trágica muerte de su madre con sólo 24 horas de diferencia del fallecimiento de su hermana, él respondió:



"Ella no murió de un corazón roto. Sólo se fue para estar con Carrie".



Carrie, especialmente conocida por su papel como la princesa Leia en Star Wars, y Debbie, inolvidable protagonista de Singin’ in the rain, eran dos estrellas muy queridas en Hollywood, y muchos de sus compañeros de profesión quisieron darles el último adiós.



La familia de las actrices, que murieron con apenas 24 horas de diferencia, optaron por una ceremonia íntima en homenaje a las fallecidas en las instalaciones que tiene la familia en Beverly Hills. Un acto que se anunció como "ultra-privado", según dijo una fuente próxima a la familia a la revista People, solo para familiares y amigos cercanos.



Entre estos amigos que quisieron mostrar sus respetos a las artistas se encontraban algunos rostros muy conocidos en Hollywood, como el de Gwyneth Paltrow, Meg Ryan, Emma Roberts, Jamie Lee Curtis, entre otros más.



Todos ellos se mostraron muy consternados por estas dos trágicas e inesperadas pérdidas, mostrando todo su apoyo a los familiares de Debbie Reynolds y Carrie Fisher, en especial a Todd Fisher, que todavía no puede creerse lo que le ha sucedido en tan solo 48 horas.



"Desde la perspectiva de la familia, este es el destino de Debbie. No quería dejar a Carrie y no quería que estuviera sola. Ella no murió de un corazón roto, solo se fue para estar con Carrie", recalcó una vez más en la ceremonia, donde reiteró que su madre había muerto de pena mientras preparaba el funeral de Carrie Fisher.



La pasada semana se supo que la intención de la familia era celebrar un funeral conjunto para despedir a las dos intérpretes.



"Esa es mi preferencia", respondió Todd Fisher, hijo de Reynolds y hermano de Carrie Fisher, acerca de si se llevaría a cabo una ceremonia conjunta. Algunas informaciones apuntaron a la posibilidad de que, tras la ceremonia privada, se celebrara algún tipo de homenaje público, aunque por el momento no hay información al respecto.