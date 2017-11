Yuri: 'Me siento igual que cuanto tenía 16'

MIAMI, Florida(AP )

Lleva casi 40 años de carrera artística, pero Yuri asegura que aún tiene tanta energía como cuando era una adolescente. Y aunque disfruta cada vez que lanza un disco nuevo o se sube a un escenario, ya no le interesa estar en la cima.



“Soy una artista que vivo intensamente mi carrera y pareciera que el tiempo no pasa porque me siento igual que cuando tenía 16 años”, expresó el lunes la cantante mexicana en una entrevista con The Associated Press. “Es increíble. Pienso que esa energía me la da Dios”, aseguró tras atribuir su éxito a su constancia y pasión.



Sentada en un set de grabación de la disquera Sony Music en Miami, Yuri pasó revista a diferentes etapas de su vida, desde sus inicios con su madre como manager, hasta el lanzamiento de su más reciente disco este año. Risueña y distendida, dijo que cuida mucho su alimentación y de su rostro porque no le gustan las cirugías ni los rellenos artificiales. Se definió como una mujer colérica, disciplinada y de carácter fuerte.



“La receta es pasión. Yo soy muy apasionada en lo que hago”, expresó refiriéndose al éxito, y de inmediato explicó que eso trae de la mano cansancio, salir de la zona de confort, dejar la familia y sacrificar algunas cosas.



Sentada con pantalones de jean con agujeros en las rodillas y una chaqueta de lentejuelas plateadas, la artista de 53 años admitió que al principio le costó acomodarse a los nuevos tiempos. Pero uno de sus actuales representantes, el estadounidense David West, le dio un ultimátum y le dijo que si no se adaptaba su carrera moría.



Yuri aceptó y accedió a cantar con artistas mucho más jóvenes, entre ellos sus compatriotas del dúo pop Jesse & Joy y del trío de latin-pop Reik, entre otros.



“Me encanta la renovación, constantemente me estoy renovando”, dijo mientras agarraba con sus manos mechones de su larga cabellera rubia.



“Cuando sales de la zona de confort y haces ese tipo de cosas tienes tu beneficio”, explicó la artista, y destacó que aunque cambiar su voz y su forma de vestir y de comunicarse con el público más joven le costó mucho trabajo, le ayudó.



“Creo que me ha ido mejor que a cualquiera”, destacó la artista, conocida también como “La Jarocha”.



En junio, la cantante de “Detrás de mi ventana”, “El apagón”, “Hombres al borde de un ataque de celos” y “¿Qué te pasa?” lanzó el CD/DVD en vivo “Primera Fila” con nuevas versiones de 13 de sus más grandes éxitos más cuatro temas inéditos: “Perdón”, “¿Cómo le hacemos?”, con Matisse; “La vida es una sola” y “Tan cerquita”. Carlos Rivera, Pandora y Carlos Vives también la acompañaron en el concierto, grabado en octubre de 2016 en los Estudios Churubusco en la Ciudad de México.



Yuri, quien actualmente participa como coach en el programa televisivo “La Voz... México”, comenzó su carrera de niña. En casi cuatro décadas ha grabado más de 30 discos, y ha tenido cinco actuaciones en telenovelas y seis en cine.



Los años, sin embargo, han hecho que vea las cosas con otros ojos y que hasta su carrera tenga un lugar diferente entre sus prioridades.



“Tengo otro concepto de la vida... No me interesa ser la número uno”, aseguró Yuri, quien saltó a la fama con su segundo álbum, “Esperanzas”.



Explicó que estar en la cima implica perder muchas cosas, y de inmediato contó que al ver un documental reciente de Lady Gaga se sintió muy identificada con la estrella estadounidense en la época en que ella ofrecía 20 conciertos al mes en los años 80, cuando tenía 26 años. Recordó que siempre estaba rodeada de gente y de público, pero en los momentos de intimidad se sentía muy sola.



“Estar ahí en la cúspide cuesta y a veces pierdes muchas cosas de tu vida personal”, manifestó Yuri, quien grabó duetos con Vicente Fernández, Ana Bárbara, Mijares y Andrea Bocelli, entre otros.



Entre las cosas que le quitó su carrera mencionó tiempo con sus padres y el tiempo biológico para ser mamá, pues cuando se dio cuenta ya tenía 45 años (la artista tiene una hija adoptada).



Ahora es ella la que ha decido quitarle a su carrera. Asegura que el haberse acercado a Dios le ayudó a recapacitar y pensar hacia dónde quería ir y si quería estar sola por el resto de su vida.



“Ahora para mí lo primero es Dios, después mi familia y después mi carrera”, dijo la artista nacida en Veracruz. “Definitivamente mis prioridades han cambiado”.