Sony cancela estreno de 'All the Money' con Spacey

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Sony Pictures canceló el estreno de la película "All the Money in the World" en el festival AFI tras las acusaciones por supuestos abusos sexuales contra Kevin Spacey.



En un comunicado enviado el lunes, TriStar Pictures una empresa propiedad de Sony, dijo que retiraría la película del festival de Los Ángeles porque “sería inapropiado celebrar una gala en este difícil momento”. La película cerraría el festival el 16 de noviembre.



Dirigida por Ridley Scott, "All the Money in the World" es uno de los estrenos más anticipados de final de año, y muchos consideran que podría ser una posible contendiente al Óscar. En ella Spacey interpreta al petrolero J. Paul Getty, cuyo nieto de 16 años es secuestrado. Getty se niega a pagar el rescate, por lo que la madre del chico (Michelle Williams) y el asesor de Getty (Mark Wahlberg) trabajan para salvarlo.



TriStar dijo que el estreno general de la película para el 22 de diciembre sigue sin cambios, una decisión que por ahora mantiene a "All the Money in the World" como una contendiente en la temporada de premios.



“Una película no es el trabajo de una persona. Hay unos 800 actores, escritores, artistas, técnicos y personas que trabajaron incansable y éticamente en esta película, algunos por años, incluyendo a uno de los maestros directores del cine”, dijo TriStar. "Sería una gran injusticia castigar a todos por los errores de un actor de reparto en la película”.



El festival AFI dijo que apoyaba la decisión de Sony para posponer el estreno "con la finalidad de asegurar que las miles de personas que trabajaron en esta película sean reconocidas en una ocasión apropiada y bajo una luz apropiada”. El festival no anunció si habrá una película que la reemplace.



El viernes Netflix terminó su relación laboral con Spacey, el astro de su exitosa serie "House of Cards". La producción de su sexta temporada ha sido suspendida indefinidamente. La empresa también canceló sus planes para su cinta biográfica sobre Gore Vidal con Spacey en el papel del autor, a pesar de que acababa de terminar la filmación.



El actor de "Star Trek", Anthony Rapp señaló la semana pasada que Spacey se le insinuó sexualmente cuando él tenía 14 años en 1986. En los días tras esta revelación muchas personas más también han hecho varias acusaciones por acoso y abuso sexual contra Spacey. La policía de Londres supuestamente está investigando un ataque sexual cometido por Spacey en 2008.



Spacey no respondió a las múltiples acusaciones, pero sí se disculpó con Rapp por lo que calificó como “un comportamiento alcoholizado profundamente inapropiado”.