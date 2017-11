'Señora Acero' y agente Phillips inician una nueva faceta

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

De acuerdo con los actores mexicanos Luis Ernesto Franco y Carolina Miranda, la nueva temporada de “Señora Acero” permitirá conocer una faceta más privada de la pareja que interpretan en la serie: La traficante mexicana de personas Vicenta Acero y su enamorado, el ex agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos Daniel Phillips.



“Yo creo que esta cuarta temporada va a hacer que el público todavía se enamore más de esta pareja porque se ve una pareja más real, más sólida”, dijo Miranda.



“Hay una faceta de ellos que nadie conoce más que en la intimidad”, señaló Franco. “El público sí la puede ver y está bien padre (genial) esa dualidad de parte de esta pareja”.



La cuarta temporada de la serie, que se estrena el lunes a las 10 pm (hora del este) por Telemundo, retoma la historia de Acero tras la muerte del exgobernador de Chihuahua Chucho Casares.



Acero sigue siendo una de las coyotes (traficantes de personas) más temidas de la frontera entre México y Estados Unidos, pero enfrenta dificultades cada vez mayores para cruzar gente de manera ilegal porque la seguridad es más estricta y el capo El Indio Amaro está tras ella, de modo que Phillips es uno de los pocos apoyos que le quedan. Al mismo tiempo la influencia de Acero aumenta al gado de que el mismo presidente de México está furioso con ella.



“Creo que Vicenta esta temporada viene sí más fuerte, un poco más destapada”, dijo Miranda. Pero “sigue siendo la mujer que ve por sus migrantes, que sobre todo ve por su familia. ... Eso sí, con un poquito menos de escrúpulos”.



Grabada en México bajo la dirección de Miguel Varoni y Felipe Aguilar, la serie presenta más escenas desérticas con inmigrantes y también incluye crudas imágenes sacadas de la realidad mexicana, como cadáveres colgando de puentes en avenidas, por lo que el tono es más violento que en la temporada anterior.



"En cuestión de producción me atrevo a decir que esta cuarta temporada volaron la pelota del estadio y se fueron con todo”, dijo Franco, el oficial Philips en la serie. “Es la que tiene mayor calidad, mayor presupuesto, mayor organización y eso se ve”.



“Esta cuarta temporada viene con todo”, dijo la actriz venezolana Gaby Espino, quien interpreta a la oficial Indira Cárdenas. “Toca temas muy actuales, como es el tema de migración, como es el tema fronterizo, narcotráfico, trata de blancas”.



Su personaje, que se incorporó a mediados dela temporada pasada, “va a sufrir mucho”, adelantó.



“Da un vuelco de 180 grados, aparece su hijo y van a entender por qué hace una cantidad de cosas que ha hecho”, dijo Espino sobre Cárdenas, quien pese a ser una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, resulta “una coyote disfrazada”.



“Es una leona y lucha contra cualquiera si se meten con su hijo”, agregó Espino.



La actriz venezolana tuvo la mala fortuna de estar en Miami cuando pasó el huracán María, y luego en México para el terremoto del 19 de septiembre.



“Fue de las peores experiencias de mi vida”, dijo del potente sismo. “Pero al día siguiente fue de las lecciones más hermosas porque cuando yo salí a ayudar. ... El pueblo mexicano a mí me dio una lección de humanidad y de unión impresionante”.



Por su parte, Franco llevó ayuda al estado de Puebla, uno de los afectados por el sismo, y Miranda estuvo una semana ayudando a sacar escombros y entregar ayuda.



“Más que darte a conocer por tu buena labor creo que es momento como de accionar y de ser un monigote más que está ahí en la línea sacando todo lo que se pueda para buscar sobrevivientes”, dijo Miranda.