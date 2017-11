Las audiciones concluyen en La Voz… México

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Este domingo concluyeron las audiciones de La Voz… México y, finalmente los coaches lograron completar sus equipos con 12 elementos cada uno, de esta manera, ya se preparan para la siguiente fase del programa: Las Batallas.



Luis Adrián (28 años, Oaxaca) inició con un poco de llanto y alegría este cuarto y último programa de audiciones, pues luego de interpretar O sole mio logró que las sillas de los cuatro coaches se voltearan, y aunque fue un momento difícil elegir a uno de ellos, su corazón se quedó con Laura Pausini.



Damiana Conde (31 años, La Paz, Baja California) buscó una nueva oportunidad en La Voz… México con el tema Sing of the times. Tras haber participado en la primera temporada de este concurso, ahora regresa con más seguridad en sí misma, y lo pudo confirmar al hacer girar a todos los coaches; al final, Damiana le dio su voto de confianza a Yuri.



Los hermanos Jimmy y Max Saravia (34/40 años, Guatemala) llegaron al escenario de La Voz… México con la ilusión de dar un paso más en su carrera. Quedarse con Carlos Vives fue un buen principio para cumplir su objetivo, tras interpretar No sé qué pasó.



Yuri y Carlos Vives protagonizaron un apasionado enfrentamiento por Karen López (21 años, Michoacán), quien interpretó Amárrame, del cual Yuri fue la ganadora.



Ryan González (24 años, Texas) interpretó Cold y en el último momento Carlos Vives y Maluma se dieron la vuelta; esta coincidencia hizo que los colombianos se enfrentaran por el participante y el vencedor fue Maluma.



Con el tema Cheap Thrills, Erika Peña (19 años, Tamaulipas) llegó al escenario de La Voz…. México con la intención de ganar, pero primero demostrarle a su mamá que esta profesión es su verdadera pasión; en principio consiguió su primer objetivo y además ahora forma parte del equipo Maluma.



Diego Medel (28 años, Ciudad de México) es un joven que se ha dedicado al teatro musical y ahora busca retomar su carrera como cantante. Medel eligió No importa la distancia para poner a prueba la posibilidad de entrar al concurso. Triunfó y ahora ya forma parte del equipo de Yuri.



Yuri y Carlos Vives nuevamente se enfrenaron por un participante, se trató de Vanessa León (24 años, Aguascalientes), quien cantó Te equivocaste. La afortunada fue la cantante jarocha.



Carlos Vives y Laura Pausini se conmovieron con el estilo de Valeria Salinas (18 años, Coahuila), quien interpretó Vuelve por favor, y ahora ella forma parte del equipo de la cantante italiana.



Su tenacidad trajo de regreso a la competencia de La Voz… México a las gemelas Marian y Mariel, juntas interpretaron Cuando un hombre te enamora y convencieron a Carlos Vives y Yuri, quien no pudo evitar conmoverse con la actuación de las gemelas, pues la madre de la cantante jarocha fue su manager. Al final de la polémica entre ambos coaches, ellas se fueron con Yuri y de esta manera se cerró el primer equipo.



Convencido de triunfar con su estilo reguetonero, Hugo Márquez (22 años, Mexicali, Baja California) pisó el escenario de La Voz… México con el tema Me rehúso y con él convenció a Laura Pausini y Maluma, pero el vencedor fue el cantante de música urbana.



Tras haber participado en la primera versión del programa, Oscar Garrido (24 años, Puebla) volvió a pisar el escenario de La Voz… México, y puso a prueba su talento con Adventure of a life time, con él conquistó al público del foro y ahora ya forma parte del equipo de Carlos Vives; con este participante, el cantante colombiano integró a su último elemento.



Laura Pausini no dudó ni un momento cuando Gustavo Moreno (25 años, Tijuana, Baja California) comenzó a cantar She will be loved, y aunque en el último acorde Maluma también volteó, Gustavo se integró con Pausini, para ser leal a la promesa de irse con el primer coach que volteara, así, Gustavo se convirtió en el doceavo y último participante de la cantante italiana.



Finalmente se presentó Alex Rodríguez (25 años, Ensenada, Baja California), quien desea transmitir con sus interpretaciones un mensaje de igualdad. Para la audición, Alex eligió Contigo, y así se convirtió en el último integrante en sumarse al equipo de Maluma.



Entre varias sorpresas y nuevas oportunidades, transcurrió la última noche de audiciones; ahora los cuatro equipos se preparan para la siguiente eliminatoria: Las Batallas. La primera de ellas será el próximo domingo a las 20:30 horas.