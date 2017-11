Alborán promete buena música

(GH)

El cantante español Pablo Alborán se ha sumergido en la promoción de su nuevo trabajo discográfico "Prometo" y poco a poco está develando algunos temas que se incluyen en su regreso al mercado discográfico.



Tras un par de años fuera de circulación, el malagueño de 28 años se encuentra listo para seguir encantando con un disco que promete nuevos ritmos e influencias.



"Cuando compuse ‘No vaya a ser’ (primer sencillo), primero vino la música y luego los ritmos, era una canción en donde había muchas influencias africanas, reggae, ritmos urbanos", explicó en entrevista exclusiva para Grupo Healy.



Y es que este en este receso que se dio, descubrió que es más paciente, menos impulsivo, y se toma las cosas con más calma, la misma que le permitió explorar nuevos aires, para obtener el resultado que ahora goza.



"Me tomo las cosas con más calma, me tomo mejor las opiniones y las críticas, aprendí a que hay cosas que puedo controlar y otras que no", sostuvo.



Su estilo de vida



Con cuatro discos de estudio, el intérprete de "Por fin" indicó que descubrió también que no puede vivir sin la música.



"No puedo vivir sin la música, sin dedicarme a esto y me emociona la sensación de poder volver luego de haber descansado, la misma emoción que sentí aquel primer día", puntualizó.



Todas las canciones del nuevo álbum fueron compuestas en el último año y medio, dijo que vienen algunos duetos que se irán develando con el tiempo.



"En ese periodo surgieron muchas canciones muy distintas. Algunas han entrado en el álbum y otras no. Hay baladas, canciones movidas, otras inconformistas", consideró el cantante.



De buen humor, relajado, Alborán lo que siempre tuvo claro de este reencuentro con él, fue no hacer un disco parecido al anterior "Terral".



Por ello también se dio a la tarea de escuchar música como a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, John Meyer y Gustavo Cerati, disfrutar de ritmos como el flamenco.



"Escuché mucho folclor, cosas que antes no escuchaba tanto, soy una persona que me gusta descubrir música", explicó.



"Prometo" sale a la venta el 17 de noviembre, en tanto, Alborán preparará una gira en forma con conciertos para febrero, la cual llegará a México.