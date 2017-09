Megan Fox no se considera sexy; a las mujeres les aconseja leer

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque es una de la mujeres más sexys del mundo, Megan Fox no se cree un modelo a seguir y mucho menos alguien que pueda dar consejos sobre cómo lucir sensual, pues ella siempre ha preferido el conocimiento sobre la imagen.



"No creo que pueda ser alguien que pueda dar consejos, pero el consejo general hacia las mujeres es que lean lo más posible, especialmente sobre cultura, tener libros es importante, nos da un gran potencial y nos educa. Tener pasión también es importante a la hora de hacer cosas", comentó.



La actriz en su visita a México confesó que uno de los grandes problemas que las mujeres actuales enfrentan es la falta de seguridad en ellas mismas, algo que también ella ha enfrentado.



"Creo que cualquier mujer se ha enfrentado a la dificultad de aceptarse tal como es, de tener una buena estima. Las mujeres en el mundo tenemos distintos tipos de cuerpo y eso debería de hacernos apreciar todos los tipos de belleza y debemos de dejar de pensar que si no tenemos el cuerpo que queremos tenemos un defecto porque eso no es así. Todo está en nuestra mente", expresó.



Fox, quien visita por segunda ocasión México explicó que no cree ser nadie para dar consejos sobre cómo lucir, pues ella misma nunca se ha visto como alguien sexy, es más, aunque llegó a la ciudad como imagen de la nueva campaña de una tienda departamental, explicó, nunca antes había sido modelo, pues es algo en lo que no había estado interesada.



Fue hasta tener a su tercer hijo que decidió posar en lencería Frederick´s of Hollywood y ahora para la campaña de la tienda departamental.