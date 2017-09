Aseguran que Criss Angel le fue infiel a Belinda; él responde

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mucho se ha comentado en redes sociales sobre el distanciamiento en redes sociales entre Criss Angel y Belinda, incluso diversos medios han señalado que el ilusionista le habría sido infiel a la cantante con una modelo argentina llamada Karina Jelinek.



Ante estas versiones, la pareja no se había pronunciado claramente al respecto, pero Criss Angel escribió un mensaje dedicado a un programa de espectáculos de TV Azteca, donde comentaron del momento amargo que estaría pasando Belinda ante el supuesto rompimiento por la infidelidad de Criss.



"¿De verdad?, Sé que no puedes respaldar ninguna de tus acusaciones. No existen. En manos de mis abogados #NoticiasFalsas Más cosas por venir", escribió el ilusionista como respuesta a los señalamientos en el programa.



Lo cierto es que en la cuenta de Instagram de la cantante, ya no aparecen las fotografías que había colgado con Criss Angel, mientras que en las cuentas del ilusionista las fotos juntos aún siguen.