Chris Pratt anuncia su divorcio

Chris Pratt anunció este domingo en sus redes sociales que se separa de su actual esposa, Anna Faris.“Anna y yo estamos tristes al anunciar que estamos separándonos legalmente. Nos esforzamos mucho por mucho tiempo, y estamos muy decepcionados. Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman mucho y por su bien queremos mantener esta situación tan privada como sea posible. Todavía tenemos amor el uno para el otro, siempre valoramos nuestro tiempo juntos y seguimos teniendo el más profundo respeto por los demás. Chris Pratt y Anna Faris.”, escribió el actor en su cuenta de Facebook.La separación de la pareja se produce después de ocho años de matrimonio. Pratt, de 38 años, y Faris, de 40, tienen un hijo juntos, Jack, que cumplirá 5 años en agosto.Los dos se conocieron en el set de 'Take Me Home Tonight' en 2007 y se comprometieron un año más tarde antes de casarse en el verano de 2009.Pratt habló sobre su relación con Faris mientras aceptaba el Premio MTV a la mejor actuación en acción en 2016 para 'Jurassic World'.La actriz también declaró sobre su matrimonio recientemente a People , diciendo que sólo les gusta relajarse cuando están en casa juntos."A Chris le encanta trabajar en el garaje y me encanta lavar ropa y ver la televisión de la realidad. Sólo gente normal", relató.Faris también se refirió a las dificultades de ser pareja de una celebridad como Pratt."No creo que eso sea algo, cuando eres un actor, para lo que estés preparado. Hay dos papeles diferentes que uno juega: uno en la cámara y el otro en público. Esa es la parte difícil", confesó.