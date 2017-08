Ya tienen a un prospecto para interpretar a Jafar en Aladdín

(GH)

Marwan Kenzari está en negociaciones para personificar a Jafar en el filme de Disney "Aladdín", del director Guy Ritchie, confirmaron fuentes a la revista Variety Se une a Naomi Scott, quien interpretará a Jasmine; Mena Massoud, que será el personaje principal, y Will Smith, que interpretará al genio. Nasim Pedrad también se ha unido al elenco como una sirvienta y amiga de Jasmine.La película de animación original se basó en un comic de un cuento popular árabe sobre un hombre joven al que se le concedieron tres deseos por un genio atrapado en una lámpara."Aladdín" fue la película de mayor recaudación del año 1992, y ganó los Óscar por mejor banda sonora y mejor canción por "A Whole New World".Kenzari actúa también en "Asesinato en el Expreso de Oriente", donde interpreta al director. Recientemente apareció en "The Mummy" junto a Tom Cruise, "Ben-Hur" y "The Promise".