El nuevo Spider-Man le echa una telaraña a Del Toro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La carrera de Tom Holland, al igual que la telaraña de Spider-Man, parece expandirse rápida y fuertemente: En breve, el joven de 20 años llegará a las pantallas del mundo con la nueva entrega del superhéroe arácnido, que en esta ocasión llevará el subtítulo De regreso a casa.



Aunque es muy joven y reconoce que su vida podría cambiar en unos meses de manera exponencial, el británico señala que quizá nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de un hispanohablante, el realizador Juan Antonio Bayona.



Bayona dirigió a Holland en el segundo trabajo que éste desarrolló en cine, en 2011, titulado Lo imposible.



A partir de ahí entabló una amistad con el cineasta español que hizo posible que el año pasado trabajara de nueva cuenta con él en el filme Un monstruo viene a verme.



“Es increíble estar con él en el set, tiene una gran facilidad para el drama, pero también para la fantasía, y luego, además, se arriesga a mezclarlos. Es fascinante trabajar con él, a mí me ha servido mucho, saber que uno como actor puede hacer varios géneros y no encasillarse en uno”, dijo Tom en entrevista.



Para el joven, quien hasta el momento lleva una decena de largometrajes en su filmografía, los realizadores hispanos tienen algo particular que los hace destacar de entre otros.



“No sé en realidad qué pueda ser, pero tienen un feeling especial, Bayona lo tiene y por eso lo admiro, creo que es un gran momento... bueno en realidad desde hace varios años atrás se han hecho destacar, son excelentes para filmar”, explicó.



Aunque hasta ahora Bayona es el único cineasta hispano con el que ha trabajado, no descarta en breve filmar con algún otro, incluso explicó, tiene una fascinación con lo que un mexicano hace en la pantalla.



“Me gustan las películas de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno es una de mis favoritas, la manera en la que retrata la fantasía y la mezcla con la crudeza me parece hermosa. Un día me encantaría trabajar con él, así que si alguien puede decirle que me llame, por favor ¡no lo duden!”, señaló Holland entre risas.



Mientras eso sucede, el originario de Kingston upon Thames dice no temer al éxito, es más, ni siquiera piensa en ello, pues afirma que sus padres siempre han estado junto a él para ayudarlo a mantenerse sensato y humilde.



“Mis padres saben que esto (actuar) es lo que amo y siempre me han apoyado pero también me aconsejan sobre qué hacer y qué no hacer, al final ellos están ahí para decirme cuando algo no está bien y mientras eso suceda, no creo que cosas como el éxito me puedan afectar, no actúo por fama, actúo porque me encanta y lo amo”, añadió.