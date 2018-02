Ozzy Osbourne anuncia gira mundial; estará en SD

(GH)

La leyenda del rock Ozzy Osbourne anunció este martes detalles de su gira "No More Tours 2", que pisará Chula Vista, California.



Ozzy Osbourne bautizó su nueva gira de despedida en clara alusión al tour con el que anunció su retiro en 1992.



El anuncio de la gira del icono de la música por Norteamérica, donde estará acompañado de sus colaboradores, Zakk Wylde (guitarra), Rob "Blasko" Nicholson (bajo), Tommy Clufetos (batería) y Adam Wakeman (teclado), fue anunciado en una rueda de prensa en su casa de Los Ángeles, California.



La primera fecha de la gira por Norteamérica, producida por Live Nation, arranca el próximo 30 de agosto en Allentown, Pennsylvania y concluye el 13 de octubre en Las Vegas, Nevada.



Osbourne realizará presentaciones también en Los Ángeles, California, el 11 de octubre, donde se unirá a Stone Sou para esta etapa de la gira.



La venta de boletos para esta serie de conciertos inicia el próximo 17 de febrero a las 10:00 (hora local) en LiveNation.com y a través de la app the Live Nation.



Antes de Norteamérica, Ozzy Osbourne se presentará en Latinoamérica y Europa, donde confirmó su presencia en dos festivales en España; Download Festival Madrid y Rock Fest Barcelona.



Fechas de las gira de Ozzy en Norteamérica:



27 de abril - Jacksonville, FL @ Welcome to Rockville

29 de abril - Fort Lauderdale, FL @ Fort Rock

30 de agosto - Allentown, PA @ PPL Center

01 de septiembre- Syracuse, NY @ Lakeview Amphitheater

04 de septiembre - Toronto, ON @ Budweiser Stage

06 de septiembre - Boston, MA @ Xfinity Center

08 de septiembre - Wantagh, NY @ Jones Beach Amphitheatre

10 de septiembre - Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center

12 de septiembre - Camden, NJ @ BB&T Pavilion

14 de septiembre - Bristow, VA @ Jiffy Lube Live

16 de septiembre - Cuyahoga Falls OH @ Blossom Music Center

19 de septiembre - Clarkston, MI @ DTE Energy Center

21 de septiembre - Tinley Park, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre

23 de septiembre - Noblesville, IN @ Ruoff Home Mortgage Music Center

26 de septiembre - Dallas, TX @ Starplex Pavilion

28 de septiembre - Houston, TX @ Cynthia Woods Mitchell Pavilion

30 de septiembre - Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheater

02 de octubre- Denver, CO @ Pepsi Center

04 de octubre - Salt Lake City, UT @ USANA Amphitheatre

06 de octubre - Mountain View, CA @ Shoreline Amphitheatre

09 de octubre - Chula Vista, CA @ Mattress Firm Amphitheatre

11 de octubre - Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl

13 de octubre - Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena





Fechas para el resto de América y Europa:



05 de mayo – Mexico @ Heaven & Hell Festival

08 de mayo – Santiago, Chile @ Pista Atletica

11 de mayo – Buenos Aires, Argentina @ Geba

13 de mayo – São Paulo, Brazil @ Allianz Parque

16 de mayo – Curitiba, Brazil @ Pedreira Paulo Leminski

18 de mayo – Belo Horizonte, Brazil @ Esplanada Do Mineirao

20 de mayo – Rio de Janeiro, Brazil @ Apoteose

01 de mayo – Moscow, Russia @ Olympiisky

03 de junio – St. Petersburg, Russia @ Ice Palace (Ledovi Dvorets)

06 de junio – Finland @ Rockfest

08 de junio – Solvesborg, Sweden @ Sweden Rock Festival

10 de junio – Donington, UK @ Download

13 de junio – Prague, Czech Republic @ Prague Rocks Festival, Airport Letnany

15 de junio – Paris, France @ Download Festival

17 de junio – Italy @ Firenze Rocks

20 de junio – Halden, Norway @ Tons of Rock Festival

22 de junio – Copenhagen, Denmark @ Copenhell Festival

24 de junio – Dessel, Belgium @ Graspop Metal Meeting

26 de junio – Krakow, Poland @ Impact

28 de junio – Oberhausen, Germany @ König-Pilsner Arena

30 de junio – Madrid, Spain @ Download

02 de julio – Lisbon, Portugal @ Altice Arena

05 de julio – Barcelona, Spain @ Rock Fest

08 de junio – Tel Aviv, Israel @ Live Park