Autobús de gira de 'Dancing with the Stars' en gran choque

AMES, Iowa(AP )

El autobús que trasladaba al elenco y equipo de la gira de "Dancing with the Stars" estuvo involucrado en un gran choque en cadena durante una tormenta de nieve en Iowa, pero nadie resultó seriamente herido, dijeron las autoridades.



Según la Universidad Estatal de Iowa, el accidente del lunes resultó en la cancelación del espectáculo "Dancing with the Stars: Live! Light Up The Night" en el campus en Ames. La Universidad dijo que algunas personas en el autobús sufrieron lesiones menores.



El actor y cantante Jordan Fisher, quien ganó la competencia de danza de la cadena ABC el año pasado, tuiteó: "Agradecido con Dios por la seguridad de nuestro equipo. Gracias por las oraciones y los buenos deseos".



La Patrulla Estatal de Iowa dice que el autobús estuvo involucrado en un choque de 19 vehículos que dejó a una persona muerta en la autopista Interestatal 80 cerca de Grinnell, unos 96 kilómetros (60 millas) al sureste de Ames. Otra colisión múltiple de entre 50 y 70 vehículos en la Interestatal 35 cerca de Ames también tuvo un saldo de una persona muerta y varias heridas de gravedad.