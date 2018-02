Justin Timberlake, ¿el peor vestido del Super Bowl LII?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La estrella musical pop fue duramente criticado por su show y vestimenta elegida para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.



El atuendo que Justin Timberlake usó fue creado por la diseñadora Stella Mccartney (hija de Paul Mccartney) y consistió en una chaqueta con flecos, un traje estampado tipo militar y una playera de algodón orgánico con ilustraciones del artista británico Martin Ridley.



Pese a que el performance del cantante en el medio tiempo fue un éxito, varias de sus seguidoras no estuvieron de acuerdo con su atuendo: Stella Mccartney y Justin se inspiraron en su próximo álbum musical titulado, "Man of the woods".