Gane o pierda, Del Toro disfruta

Como cada año, los nominados a la entrega del Óscar tuvieron su tradicional comida para convivir y desearse buena suerte el día del evento.



El "luncheon" se realizó este lunes al mediodía en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, a donde acudieron 175 nominados a la próxima entrega de la estatuilla dorada.



El director mexicano Guillermo del Toro llegó sonriente y amable saludando a los fans que estaban en el lobby del hotel. El cineasta mexicano accedió a tomarse fotos y dar uno que otro autógrafo a sus seguidores, quienes le desearon mucha suerte en el evento.



"Es muy bonito que reconozcan tu trabajo, que te apoyen y yo con gusto convivo con ellos", dijo.



Su película "The shape of wáter" lidera la edición número 90 del Óscar con 13 nominaciones.



Para el mexicano esto no es una presión, expresó, sino un orgullo que su producción sea reconocida a nivel mundial.



"Uno hace su trabajo y ya lo que se dedica ese día no depende de uno, yo sólo estoy disfrutando este momento", señaló.



Del Toro se la pasó conversando con varios de sus colegas directores, entre ellos. Steven Spielberg. También intercambio algunas palabras con la directora Greta Gerwig (Lady Bird), a quien dijo gustarle mucho su cinta.



Minutos antes de que empezara el evento, en donde los nominados se tomaron la clásica foto del recuerdo, un grupo de personas protestaron a las afueras del lujoso hotel. Pedían una igualdad en Hollywood para los latinos.



Diversas organizaciones, entre ellas National Hispanic Media Colition, y líderes latinos protestaron con pancartas y gritos de "El Óscar es muy blanco", "Latinos demandan inclusión", "Ya basta es ya basta", "El momento es ahora", "Latinos = 24% de los cinéfilos y 3.1% de personajes con diálogo".



La policía de Beverly Hills sólo vigiló la protesta y todo se realizó sin problema alguno.



Adentro en el evento, los nominados convivieron por más de dos horas. Gary Oldman, Willem Dafoe, Octavia Spencer, Laura Dern, Laurie Metcalf, Jordan Peele, Sam Rockwell, Greta Gerwig, Daniel Kaluuya, Mary J Blige, Margot Robbie, Agnes Varda, Danny Glover, Meryl Streep, Steven Spielberg y Allison Janney fueron algunos de los que asistieron.



Kobe Bryant de invitado.



El presidente de la Academia de Cine, John Bailey, dio la bienvenida a los nominados al Óscar y les recordó juguetonamente que actualicen sus perfiles en el sitio de la industria IMDb.



Bailey expresó que hay 205 nominados a los Premios de la Academia. La mayoría asistieron, incluyendo el astro retirado de los Lakers, Kobe Bryant, postulado por el cortometraje "Dear Basketball" (Querido baloncesto).



Bryant pasó gran parte del almuerzo posando para fotos con sus fans, incluido James Mangold, quien está nominado por el guión de Logan.



Common, Allison Janney y Raphael Saadiq también se tomaron fotos con el basquetbolista.



Hasta algunos de los que no pudieron asistir estuvieron presentes en espíritu. El artista JR trajo una fotografía tamaño natural de su codirectora de Face places, Agnes Varda, con su gato. La trajo a la alfombra roja y la subió a un escenario para colocarla al lado de Gerwig y Meryl Streep, quienes estaban conversando.



Faces places compite en la categoría de largometraje documental.

El almuerzo para los nominados al Óscar suele ser un encuentro relajado que les permite a los postulados pasar un buen rato, felicitar a sus colegas y escuchar de productores cómo pronunciar discursos de aceptación memorables.



Este año, los productores trajeron al comediante Patton Oswalt para ofrecer consejos en caso de ganar la estatuilla dorada. "Cuando se paren allá arriba, piensen en Freddie Mercury", dijo Oswald, exhortando a los eventuales ganadores a levantar la mirada y proyectar su voz.