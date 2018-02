Espinoza Paz, el compositor que cantó para narcos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El compositor Espinoza Paz alarmó este fin de semana a sus fans luego de saberse que fue hospitalizado. Por ahora no se han dado a conocer más detalles de su salud.



Isidro Chávez Espinoza, nacido el 29 de octubre de 1981 en Sinaloa, suele acaparar la atención pública por sus canciones y también por sus escándalos.



El año pasado Espinoza volvió a dar de qué hablar cuando dijo que los narcos lo habían tratado bien.



En una entrevista para el programa "Al Punto" con Jorge Ramos, quien le comentó que el negocio ya no es grabar discos sino las presentaciones en vivo. "¿Cómo sabes si un narco te está pidiendo que vayas a una fecha? Toques para los 15 años o para la esposa", le preguntó.



"No, pues te hablan. Tienes que decir que sí porque si no, tienes que ir de todas maneras", respondió Paz, quien añadió "yo no sé por qué la gente se asusta, es bien sencillo: yo divierto a las personas, mi trabajo es la música, pero también hay doctores que se los llevan a fuerza.



"Yo voy, pero te tratan bien a final de cuentas. En mi caso, siempre me han tratado bien".



Durante su infancia, a los once años ya había compuesto su primera canción -dedicada a una niña que le gustaba. Un par de años más tarde ya tenía una veintena de composiciones y compró una guitarra gracias al dinero que le envió su padre desde Estados Unidos.



A ese país viajó en 1996 cuando era adolescente y se dedicó a labores del campo como recolector. Fue en esa época cuando enfrentó una gran tragedia en su vida: la muerte de su madre, de quien decidió tomar el nombre de Paz.



Tras varios años tocando puertas, finalmente le llegó una oportunidad cuando mostró sus composiciones al cantante "El Coyote", quien grabó tres de sus canciones, que empezaron a sonar con fuerza.

En 2005 lanzó el disco "Prohibido Perder" y en 2008 llegó una de sus producciones más sonadas, "El cantautor del pueblo", que contiene uno de sus más grandes éxitos, "El próximo viernes" (canción que también grabó Thalía).



A la par de la fama, algunas polémicas comenzaron a rodar la vida de Espinoza. El 31 de diciembre de 2011 se presentó en Zapopan, pero su show causó revuelo por el costo, pues un funcionario dijo que había cobrado dos millones 900 mil pesos, pero una investigación arrojó que el costo real fue de dos millones de pesos.



En 2012 lo "mataron" en redes sociales y ese mismo año tuvo problemas con su mánager y con su promotor, por lo que anunció que se retiraba un tiempo, pero para 2013 ya compartía con su público nuevas canciones.



Ante comparaciones con otras estrellas de la música regional, como Julión Álvarez, Espinoza declaró en julio de 2015 que no había rivalidad con él.



Espinoza sufrió una caída en pleno show, en 2016, que fue ampliamente comentada y ese mismo año habló de la polémica que enfrentó Gerardo Ortiz.