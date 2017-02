Anuncios del Super Bowl esta vez no evitan la política

NUEVA YORK (AP )

Mensajes sobre Estados Unidos, la inclusión, y sí, hasta "cuatro años de pelo horrible", surgieron entre los anuncios comerciales del Super Bowl. Pero aun así hubo escapismo y humor para quienes prefirieron mantenerse al margen de la política.



Mientras los Patriots de Nueva Inglaterra superaron a los Falcons de Atlanta en el campo en Houston, Airbnb abordó la inclusión en un comercial que mostró rostros de diferentes orígenes étnicos y decía: "Todos encajamos. El mundo es más hermoso entre más aceptes".



Coca-Cola retransmitió un anuncio que presentó previo al partido con gente cantando "America the Beautiful" en distintos idiomas. Y Budweiser presentó uno de 60 segundos sobre la migración de su cofundador Adolphus Busch de Alemania a San Luis en 1857, lo que llevó a algunos críticos a iniciar una campaña para boicotear la marca en Twitter.



La política llegó incluso a la publicidad de productos para el cabello. La marca "It's a 10" hizo una referencia indirecta al pelo rebelde del presidente Donald Trump en su anuncio del Super Bowl.



Siempre es difícil ser un anunciante en el Super Bowl, pero este año el clima político divisivo que ha dominado al país desde que Trump llegó a la presidencia en enero hizo que fuera aún más duro. Los anunciantes que pagaron 5 millones de dólares por 30 segundos tuvieron que comportarse bien con anuncios que atrajeran a los cerca de 110 millones de espectadores y no los ofendieran. Algunos lo hicieron con más éxito que otros.



"La ansiedad y la política merodeaban este partido, así que cualquiera que nos dé el bendito alivio del entretenimiento con un verdadero comercial de Super Bowl es un ganador", dijo Mark DiMassimo, director de la agencia DiMassimo Goldstein.



Varios comerciales buscaron precisamente eso. Tide, por ejemplo, mostró un anuncio gracioso con el presentador Terry Bradshaw tratando frenéticamente de quitar una mancha mientras sus rarezas se hacen "virales" en internet, con la ayuda de Rob Gronkowski de los Patriots y el actor Jeffrey Tambor.