Romeo Santos será honrado en Premio Lo Nuestro

MIAMI(AP )

Romeo Santos será honrado con un galardón especial: El Premio Lo Nuestro a la Excelencia Musical.



El ex vocalista del grupo Aventura será reconocido en la ceremonia del 23 de febrero por una "carrera musical extraordinaria y las contribuciones que ha hecho" a la música latina, anunció la cadena Univision, organizadora del evento.



El rey de la bachata también estrenará en la gala un nuevo sencillo cuyo título no fue revelado.



La ceremonia del Premio Lo Nuestro, en su 29na edición, será transmitida en vivo por Univision y Univision Now desde el AmericanAirlines Arena en Miami.