Se 'avienta' Lady Gaga con show

HOUSTON, Texas(Agencias)

Entonando “God Bless America” y desde la parte más alta del estadio NGR de Houston comenzó el espectacular show de medio tiempo en el Super Bowl LI.



“Poker Face” fue la segunda canción que entonó mientras caía del techo del estadio en una postal épica junto a pirotecnia y el grito de los sorprendidos aficionados.



Con “Born this Way” bajó de uno de los pilares del campo para unirse a sus bailarines quienes la esperaban en el escenario principal para continuar con la lista de éxitos, entre ellos “Telephone” y “Just Dance”.



En tan solo unos segundos se montó el escenario bajo la cúpula abierta del estadio mientras caía la noche en Houston.



La actuación de Gaga llamó la atención por la espectacularidad de las luces en el escenario y de la sincronización del público en el campo.



Gaga se dio el tiempo para saludar al público y tocó el piano para interpretar “Million Reasons”, momento que aprovechó para también saludar a sus padres.



Con “Bad Romance” cerró el show, en el que no lució atuendos estrafalarios como algunos esperaban y puso a todo el mundo de pie en los 13 minutos más esperados para muchos espectadores.



Luke Bryan interpretó el himno de Estados Unidos previo al inicio del encuentro entre los Falcons de Atlanta y los Patriots de Nueva Inglaterra.



DETALLES



-Lady Gaga interpretó el himno (maravillosamente) el año pasado durante el Super Bowl 50.

-Ayer en el Super Bowl 51 fue la elegida para hacer lo suyo durante este macroevento en el estadio NGR de Houston.

-La producción del espectáculo de Gaga costó 10 millones de dólares, según información del canal de televisión CNBC.

-Todo el presupuesto fue utilizado en el montaje del show, pues los artistas no reciben un pago por presentarse.