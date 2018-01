Miembros de los Doors quedan unidos por una intersección

LOS ÁNGELES, California(AP )

El nombre del baterista de los Doors, John Densmore ha estado inevitablemente unido al del vocalista Jim Morrison por más de medio siglo.



Ahora esos nombres están conectados también con placas en una calle no muy lejos de donde la banda de rock, quizá la más grande de Los Ángeles, se creó en 1965.



El jueves, en el segundo aniversario de la celebración anual del Día de los Doors en Los Ángeles, Densmore se reunió con decenas de amigos, familiares y admiradores para develar las placas en la esquina de Morrison Street y Densmore Avenue.



“He manejado por todas las calles de esta ciudad”, dijo este angelino de 73 años al público, mientras que agregó que se sorprendió hace varios años cuando se dio cuenta que estaba manejando sobre Densmore Avenue en una zona tranquila de San Fernando Valley en la ciudad.



Se sorprendió mucho más hace dos años cuando decidió recorrer Densmore y mirar más de cerca.



"Avancé unas cuantas calles y ¿en serio? Densmore Street hace esquina con Morrison Street", recordó mientras el público rio.



El baterista quería una fotografía de él en la intersección pero vio que no había manera de tomarse una buena foto: Los nombres de las calles estaban en placas sobre postes colocados en esquinas separadas.



Las autoridades de la ciudad, que declararon el 4 de enero de 2017, el Día de los Doors en honor al 50 aniversario del álbum debut de la banda, resolvieron el problema este año. Pusieron letreros de ambas calles en el mismo poste frente a una majestuosa casa de dos pisos.



Los Doors se crearon en 1965 en la comunidad de Venice en las playas de Los Angeles, donde se realizó la celebración del Día de los Doors el año pasado.



Densmore y el guitarrista Robby Krieger son los únicos miembros que sobreviven de la banda. Morrison murió en 1971 y el tecladista Ray Manzarek en 2013.



Densmore, con su largo cabello blanco flotando en la brisa de una día soleado, se aseguró de que Morrison estuviera bien representado en la ceremonia

Vestido con jeans negros y una chaqueta oscura, discretamente recitó algunas de las palabras del poema de Morrison "An American Prayer" antes de develar los letreros.



"Oh gran creador del ser, concédenos una hora más para interpretar nuestro arte y perfeccionar nuestras vidas”, concluyó.