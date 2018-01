Hermanos Ortiz de Pinedo incursionan en telenovela

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una vez más los hermanos Ortiz de Pinedo unen su talento para conquistar otras áreas del entretenimiento, esta vez serán las telenovelas, con un proyecto que marcará el inicio de Pedro en la producción de melodramas, pero lo hará acompañado de su hermano mayor, Óscar.



“Seré asesor literario por primera vez en mi vida de una telenovela, eso me tiene muy contento, porque estoy aprendiendo una nueva forma de trabajar”, declaró Óscar Ortiz de Pinedo, quien se ha encargado de adaptar los textos de obras como El fantasma en el espejo y La Dalia Negra, trabajos que han sido producidos por su padre Jorge y su hermano Pedro Ortiz de Pinedo.



El escritor explicó que llegó a manos de su hermano Pedro la posibilidad de realizar la versión mexicana de la telenovela infantil Niní (Argentina, 2009), pero al ser un género desconocido para el productor le pidió a Óscar que una vez más trabajaran juntos.



Pero para asegurar que realizará un buen trabajo, Óscar hace equipo con la escritora Martha Oláiz, quien entre otras cosas adaptó para México la telenovela Patito Feo (Argentina, 2007), cuyo título fue Atrévete a soñar (México, 2009).



“Ya estamos en el desarrollo y adaptación de libretos, argumentos, van a ser 80 capítulos y al parecer sale al aire en abril o mayo, por lo tanto estamos trabajando a tiempo completo”.



Otro de los proyectos en los que ambos están involucrados es una nueva propuesta para la barra de comedia de Televisa.



Se trata del programa Simón dice y en esta semana se realizan las grabaciones del piloto, en el que participan Arath de la Torre, Ricardo Fastlicht, Pierre Angelo, Carlos Speitzer, Nora Salinas, Dalilah Polanco, Claudia Acosta y María Chacón.



“Se trata de un grupo de hombres que se junta todo los jueves a jugar cartas, pero como machos presumen cosas que no hicieron, pero las mujeres que están jugando canasta cuentan la verdad de las cosas”.



Por si fuera poco, también está escribiendo una obra de teatro con la actriz Adriana Moles sobre la historia de nuestro país.



“Se llama La loca historia de México, será tipo cabaret, recorreremos 500 años pero con comedia, desde la época de los aztecas hasta López Obrador.



Nos estamos divirtiendo mucho al escribirla, porque es una comedia involuntaria, porque te das cuenta que lo que pasó en 1840 sigue pasando en 2017”.



Ortiz de Pinedo explicó que el formato que le están dando es muy al estilo de Las obras completas de William Shakespeare, guardando las proporciones, y esperan tenerla lista en marzo para el Foro Odeón.



Actualmente se encuentra dando las últimas funciones de la puesta en escena Sé lo que hicieron la pastorela pasada, también en el Foro Odeón del Teatro Royal Pedregal, en la cual curiosamente en esta ocasión actúa.



“Es una faceta bastante intermitente en mi caso, me he dedicado más a escribir, pero surgió la oportunidad de hacer esta obra escrita por Adriana Moles, leí el libreto y me encantó, lo comenzamos a ensayar y en una semana lo tuvimos montado, pero hemos llenado el teatro y eso que hace años que no pisaba un escenario”.



Para él es una oportunidad de explotar la vena cómica que heredó desde su abuelo y tocayo, Óscar Ortiz de Pinedo, y que humilde dice se ha diluido un poco en su generación, pero que hace lo mejor que puede, al menos hasta el 14 de enero que es cuando termina temporada esta pastorela.